Pilules abortives : pourquoi on constate une pénurie dans certaines régions ?

Depuis quelques jours, la crainte d’une pénurie de pilules abortives en France agite les réseaux sociaux. C’est l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament qui a donné l’alerte sur Twitter le 13 avril. « Depuis des semaines, des problèmes de disponibilité du misoprostol, une molécule utilisée pour les avortements médicamenteux, sont signalés » peut-on lire sur le communiqué de l’association.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Plusieurs professionnels de santé et pharmaciens auraient alertés sur la situation, notamment à Lille et en région parisienne. L’interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse consiste à prendre à la suite deux médicaments : la mifépristone et le misoprostol. Ce dernier est notamment utilisé pour fabriquer le MisoOne et le Gymiso, médicaments produits par le laboratoire NordicPharma. L’entreprise pharmaceutique suédoise a alerté le 9 mars sur des problèmes d’approvisionnement, ralentissant leurs livraisons en France.

Publicité

Une situation de monopole

En France, ce sont ces deux seuls médicaments qui sont autorisés pour procéder à des IVG médicamenteuses. NordicPharma est donc le seul laboratoire à pouvoir fournir ces pilules, essentielles pour avorter. Les médicaments sont donc produits sur un nombre de lieux très réduits, et il n’existe aucun générique du médicament, ni un autre moyen de s’en procurer. C’est donc cette situation de monopole qui provoque des épisodes récurrents de manques. Contacté Mouv', NordicPharma n’a toujours pas donné suite à nos sollicitations.

Le manque d’approvisionnement n’est cependant pas nouveau. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait déjà alerté en janvier 2023 sur de telles difficultés. « La situation n’est pas exceptionnelle », déclare l’ANSM avant d’ajouter que le médicament est « régulièrement sous tensions », c’est-à-dire qu’il est disponible en stock relativement limité. Une situation qui s’explique souvent par un ensemble de facteurs. Depuis la fin de l’année 2022, le médicament Gymiso connait des retards de livraisons. L’ANSM estime que 20% de la couverture de la pilule n’est pas assurée. A cause de ce retard, seul le deuxième médicament du laboratoire, MisoOne, a été utilisé. Problème : il a, à son tour, connu des soucis d’approvisionnement en matières premières, ralentissant toute la chaîne d’approvisionnement.

Vers un retour à la normale

L’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament signale que 76% des IVG sont médicamenteuses. Une absence de ces médicaments provoquerait l’obligation de procéder à une IVG non médicamenteuse, restreignant le choix dans les méthodes d’avortement. Une solution « peu viable, surtout que le misoprostol doit aussi être utilisé pour d’autres formes d’avortements et pour l’accompagnement des fausses couches » conclut l’organisme. L’ANSM assure, quant à elle, avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer les stocks, à savoir l’interdiction d’exporter le médicament à l’étranger jusqu’à ce que la situation soit rétablie. Depuis la semaine dernière, des boites des deux médicaments sont massivement distribuées, notamment grâce à l’importation de MisOne depuis l’Italie. Les stocks devraient donc se stabiliser dans les prochaines semaines et permettre à toutes les pharmacies et hôpitaux d’être correctement approvisionnées.