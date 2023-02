PinkPantheress feat. Ice Spice : les deux étoiles montantes au top des classements

Ce sont certainement deux des artistes les plus en vue ces derniers mois. D'un côté Ice Spice, reine de la communication, aussi forte pour découper des prods que pour surfer sur les tweets qui lui sont destinés. De l'autre, PinkPantheress, artiste au talent indéniable qui remet au goût du jour ses différentes influences. À seulement 23 et 21 ans, ces deux artistes redéfinissent les codes et placent leur single au sommet des classements**. Une chose est sûre : la génération 2000 contrôle le bail.**

Nouvelles visions

Leur réussite est à l'image d'un mouvement plus global dans lequel la musique évolue et les genres sont redéfinis. Ice Spice l'a bien compris. Sans rien enlever à son talent de rappeuse (elle est probablement la meilleure drilleuse de toute la scène US), l'originaire du Bronx a également fait de sa communication une priorité. Elle maitrise a merveille les codes de sa génération, ce qui la rend logiquement très populaire. En témoignent ses différents morceaux "Lady D" et "Bikini Bottom" directement tirés de remarques faites sur Twitter. Récemment, le New York Times lui a même donné le titre de "Nouvelle Princesse du rap"

PinkPantheress calcule peut-être moins sa com', laissant aller sa spontanéité sur ses propres réseaux (comme beaucoup d'autres jeunes artistes qui ne font pas appel à des personnes tierces). En revanche, artistiquement, tout semble minutieusement choisi. La Britannique cristallise l'ADN de la jungle et du UK Garage dans une esthétique réactualisée gavée de tons girly et y2k. Entre grime jungle et house, et grâce à sa voix délicate emprunte des meilleurs hits R&B, elle adoucit le rythme étouffant d'un genre qui a émergé dans les clubs anglais des années 2000. Le tout dans un format remanié, plus court et plus accessible, qui plait logiquement aux utilisateurs de TikTok - véritable tremplin pour les artistes.

Pour ceux qui ne les connaissaient pas encore, retenez leurs noms, car vous n'avez pas fini d'en entendre parler.