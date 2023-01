Piqué trolle Shakira avec une Twingo

Gerard Piqué et Shakira se sont séparés, à la suite des infidélités du footballeur. Même si ils avaient demandé aux médias de respecter leur vie privée et la stabilité de leurs enfants, La chanteuse a quand même décidé d'écrire une chanson qui parle de son ex-mari, sans langue de bois. Le succès a été immédiat et le titre comptabilise déjà plus de 100 millions de vues. La réponse de Piqué ne s'est pas faite attendre. Il s'est permis d'ironiser sur les paroles de son ex-femme qui dit : "Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo et une Rolex contre une Casio". Résultat : Piqué s'est affiché en public avec une Twingo... et une Casio. Comme des gosses !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Diss Track

À l'image des clashs entre rappeurs**, Shakira a fait la démarche d'écrire un diss track**, ces morceaux censés détruire la réputation des ennemis. Sauf qu'elle le fait à destination de son ex-mari, pour parler d'infidélité, de voiture low-cost et de montres pas côtées. On est bien loin de 2Pac ou Eminem... Comme un jeune couple en pleine bataille d'égos ou en quête de réconciliation, les deux stars s'envoient des attaques interposées.

Publicité

Gerard, visiblement piqué par les paroles de Shakira (désolé pour la vanne), a décidé de lui repondre à sa manière. Pour son arrivée sur les terrains de sa nouvelle ligue, il a choisi de sortir son tout nouveau bolide : une Renault Twingo. Preuve qu'il assume complètement ses erreurs. Mais franchement, dans ce genre de situations, ne serait-ce pas mieux de la jouer profil bas ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Une histoire de confiture

Comme si ça ne suffisait pas, le clash des deux anciens tourtereaux n'est pas la seule anecdote drôle à leur propos. Beaucoup l'ignorent, mais les infidélités de Gerard Piqué auraient pu rester inaperçues s'il avait fait attention à... la confiture. Oui oui, c'est grâce à des pots de marmelade que Shakira a découvert qu'elle était cocue.

Pour être plus précis, l'interprète de Waka Waka a commencer à se poser des questions lorsqu'elle voyait les pots de marmelade se vider à vitesse grand V, alors qu'elle n'en consomme pas. À force de se faire des films, elle a préféré faire appel aux services d'un détective. Ce dernier lui a confirmé ses pires scénarios : Gerard Piqué la trompe avec une autre femme, au sein du domicile familial. Et en plus, il lui sert des tartines de confiture... Non mais oh ? !

Morale de l'histoire : la prochaine fois, pensez à ramener vos petits pots "Bonne Maman".