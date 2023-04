"Plan B" Inscris-toi à la nouvelle édition du concours Filme ton quartier !

Créatif.ve ou inspiré.e, raconte sous la forme d’un documentaire vidéo de trois minutes trente maximum ce qu'évoque pour toi un "Plan B", que ce soit inventer d’autres voies dans tous les domaines : comment voyager, comment manger, comment se soigner, comment vivre avec moins ?

Imaginer d’autres façons d’être en société, en famille. Et si le plan B était la clé du bonheur ? Quoi de plus exaltant que de prendre son destin en main, au coin de la rue, chez soi, la tête dans les étoiles, tout de suite.

Laetitia Masson succède à Clément Cotentin et préside cette année le jury du concours. Réalisatrice et scénariste originaire de Nancy, elle a signé de nombreux longs-métrages, dont « En avoir ou pas » (1995), nommé pour le César du meilleur premier film, ou « À vendre » (1998), présenté dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes.

Laetitia Masson © Radio France - AFP

L’an dernier, la sixième édition portait sur l'expression “ça va ma gueule ?” et a inspiré plus de 167 films. Le grand prix a été attribué à Chloé Mahieu pour la réalisation de son film “Le son de vie”.

Au programme :

Envoyez vos vidéos jusqu'ai 30 mai 2023 !

Annonce des 30 films présélectionnés le 9 juin 2023 ​

Proclamation des prix « Filme ton quartier » le 22 juin 2023

Cérémonie de remise des prix le 5 septembre 2023

Donc inscris-toi dès maintenant sur www.filmetonquartier.fr et tente de remporter l’une des récompenses suivantes :

10 lauréats recevront chacun 3000 euros et verront leurs films diffusés sur les antennes de France 3, les sites régionaux de la chaîne, sur france·tv slash, TV5 Monde.

Le jury décernera également le premier prix : une bourse d’aide à l’écriture de 7000 €.

Fondation Engagement Médias pour les Jeunes décernera son prix et remettra une dotation financière de 3500 € ainsi qu’une caméra professionnelle.

france·tv slash décernera également son prix sous la forme d’une convention d’écriture d’un montant de 3000 €.

Mouv’ décernera un prix et TV5MONDE décernera un prix et une dotation de 3000 €.

YARD média décernera 5 films « Coups de cœur YARD »

Les conditions du concours pour participer :