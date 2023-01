PLK, Chilla, Dinos... annoncés au festival "Les Paradis Artificiels"

Mouv' est partenaire du festival "Les Paradis Artificiels" pour leur deuxième édition tournée sur les cultures urbaines. Si le lieu n'a pas changé, toujours à la Halle de Glisse de la ville, le line-up lui, est encore une fois au rendez-vous.

Line-up incroyable

Pour cette nouvelle édition, le festival se déroulera sur deux journée : vendredi 2 juin à partir de 16h et samedi 3 juin à partir de 13h. Nous n'avons pas encore découvert la totalité de la programmation et les noms font déjà envie. Entre artistes installés et émergents, le festival laisse place à la créativité avec deux grosses journées musicales. Plk, Dinos, ZKR, Kerchak, Bekar, Doums, Chilla, Khali, Winnterzuko, Rounhaa, Luther, Babysolo33, H Jeune Crack ou encore Juste Shani. Des noms variés pour une programmation qui met Lille à l'honneur.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour le reste des noms, il faudra encore attendre un peu pour connaître enfin la line-up complète du festival.