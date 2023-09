PLK, Hamza, Dinos : le festival Rave Park fait sa rentrée !

Rave Park présente sa seconde édition les 6 et 7 octobre prochain au Parc Expo de Rennes. Après un premier rendez-vous complet l'année dernière, le festival revient avec deux soirées événements qui vont marquer la rentrée rennaise. Retrouvez les têtes d’affiches et les meilleurs espoirs du rap et de l’électro au programme de ce line up exceptionnel.

Plus d'informations sur ravepark.bzh

PROGRAMMATION

Vendredi 6 octobre – Hall 9 | 19:30 > 0:30

PLK, DINOS, LUIDJI, DJ WEEDIM

Samedi 7 octobre – Hall 9 & 4 | 19:30 > 5:00

Hall 9 : HAMZA, ZIAK, LORENZO, KERCHAK, MARTIN VACHIERY, ABEL 31, ASCENDANT VIERGE

Hall 4 : VON BIKRÄV, ELOI, CONTREFAÇON, ASDEK x BASSTRICK, TEXTURE, TURTLE CORPORATION