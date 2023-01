PLK invite ses fans à travailler sur son prochain projet

Depuis quelques années, les têtes d'affiche du rap français rivalisent de créativité en ce qui concerne la promotion de leurs nouveaux albums. Après les Uber customisés de PNL pour Deux Frères, le documentaire de Nekfeu pour Les Étoiles Vagabondes ou plus récemment Lorenzo et ses 100 éditions pour Légende Vivante, il était presque tentant de dire qu'il ne restait plus rien à inventer...

Et pourtant, le rap français a encore quelques tours dans son sac ! PLK nous le démontre aujourd'hui et propose un concept encore jamais vu pour impliquer les fans dans la création de son nouvel album. L'auteur d'Enna a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo teaser dans laquelle il propose à ses auditeurs de travailler avec lui au sein de son label virtuel Enna Music.

"En tant qu'employés d'Enna Music..."

"Faire du son en live sur Insta avec vous, ça me fait kiffer depuis toujours, donc on a décidé de pousser le délire… Dans 48h on va commencer à travailler sur un EP ensemble. Je vais vous ouvrir la porte de mon studio et en tant qu’employés de Enna Music, vous allez bosser avec moi sur tous les aspects : artistique, image, stratégie…vous pourrez même toucher des royalties", a écrit le rappeur sur Instagram.

Les fans du rappeur de Clamart pourront donc discuter avec lui via des tchats et donner leur avis sur la direction que doit prendre le disque. Les échanges commenceront le mercredi 11 janvier, puis auront lieu tous les jours à partir de 20h.

Une précommande et une voix au chapitre

Pour occuper l'un des quatre postes principaux (DA musique, DA image, responsable merch' et attaché de presse), il faut débourser la somme de 35 €. Le pack comprend un accès aux livestreams et aux échanges mais aussi une précommande de l'album. Le poste de stagiaire est accessible pour seulement 5 € mais ne comprend qu'un accès au livestream, et sans voix au chapitre.

Le poste le plus gradé, celui de "Boss", est disponible uniquement aux enchères. Il permettra, d'après les équipes de l'artiste, de "recevoir 0,5 % des royalties digitales du projet pendant trois ans et à partir de la sortie de l'EP". A l'heure où cet article est rédigé, l'enchère actuelle s'élève à 1400 €.

A noter qu'il ne sera possible de précommander l'album et le "poste" de son choix que jusqu'au mercredi 11 janvier. Ensuite, seules les personnes inscrites pourront savoir ce qu'il se passe dans les livestreams... On ne sait pas encore ce que donnera cette expérience collaborative mais l'on est curieux de voir ce que ça va donner !