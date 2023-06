Plugg et rap français : focus sur la trajectoire d’une connexion en perte de vitesse

Annoncé par de nombreux médias et artistes comme la prochaine vague du rap français après la déferlante Drill, la Plugg, cette musique aux percussions trap aériennes et aux mélodies vaporeuses portée par Jwles, 8ruki, Serane ou encore Rowjay a définitivement marqué les esprits. Pourtant, depuis son avènement en 2022, la plugg ne semble ne pas avoir réussi à s’installer comme un genre à part entière du rap francophone, et pire, semble avoir quasiment disparu des nouvelles propositions de la scène un an seulement après son explosion.

Alors une question se pose : où en est le genre Plugg en France, pourquoi a-t-il connu une telle perte de vitesse et comment continue-t-il de vivre au milieu de toutes ces nouvelles tendances ? L’heure est à l’état des lieux.

La vague annoncée

Retour à la fin de l’année 2021. Depuis plus d’un an déjà, un talent du rap francophone enchaîne les sorties entre mixtapes, singles et clips à l’esthétique hautement soignée. Pourtant, si le rappeur fait beaucoup parler de lui, ce n’est pas toujours en bien : sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, bon nombres d’utilisateurs n’hésitent pas à rabaisser la musique d’un rappeur qui ne fait rien comme les autres. Son nom, c’est Serane.

En posant sa voix sur les lourdes basses, les mélodies aériennes et les discrètes percussions d’une trap étouffée mais toujours percutante, Serane s’est installé dès ses premiers morceaux comme le chef de file d’un genre tout droit importé d’Amérique du nord : la plugg.

Alors en plus d’oser expérimenter de nouvelles sonorités, Serane franchit également un cap qu’aucun rappeur français n’avait jusque là réellement dépassé : celui de rapper hors-temps, en posant sa voix sur d’autres repères rythmiques légèrement décalés. Très vite, twitter s’enflamme et de nombreux internautes prennent en grippe la musique de Serane, décriée pour ses placements inhabituels et ses expérimentations décriées. Dès ses débuts, le genre reçoit donc en France un accueil mitigé du public, et pose une question : le rap français est-il prêt à accueillir de nouvelles formes de placements de voix ?

Pourtant, si Serane concentre à l’époque une bonne partie du flot de critiques, il est loin d’être le seul à s’être engouffré dans la brèche. D’abord Jeune Loup puis ensuite Jwles, 8ruki, Rowjay, Thahomey, 63Og, Kasper, Southlove et tant d’autres : d’un côté et de l’autre de l’atlantique, nombreux sont les artistes à s’être approprié les sonorités plugg et ce phrasé décalé si singulier dans leur musique. Au début de l’année 2022, la scène rap francophone assiste alors à une véritable mutation de ses propositions, et la plugg s’installe rapidement comme un nouveau genre destiné à exploser.

A partir de là, tout s’accélère : de nombreux médias décryptent le sous-genre et sa singularité, mettent en avant les artistes majeurs de cette scène et ne manquent pas d’appuyer sur ce phrasé décalé bien particulier, le DMV flow, quitte à parfois le confondre avec le style de production plugg. Fortement mis en lumière par Le Règlement, Booska-P, Arte et bon nombre d’autres médias, la plugg s’installe très vite comme le nouveau phénomène rap en france, comporte de plus en plus d’étoiles montantes, et semble destiné à s’installer comme un sous-genre du rap français à part entière. Finalement, il n’en sera rien.

Un genre à date de péremption

Plus d’un an plus tard, à la mi-2023, beaucoup de choses ont changé. Si Rim’k s’est timidement essayé aux placements DMV sur son morceau Iceberg, que Zamdane a placé une production plugg dans son premier album et que Jwles a enfin dévoilé son premier et très bon long format, le constat est clair : non, les productions plugg n’ont pas bouleversé le rap français et ne semblent pas avoir réussi à s’installer comme un sous-genre à part entière.

Si l’on regarde les récentes propositions des chefs de file du genre, nombreux sont ceux à s’être finalement tournés vers des instrumentales plus proches d’une trap réactualisée et d’une sample drill : chez 8Ruki, thaHomey, et 630g par exemple, si le flow DMV est toujours aussi présent dans leurs propositions et construisent toujours leur identité musicale, les productions plugg se font de plus en plus rares, voire, ont complètement disparues. C’est notamment le cas sur Int8tion, le dernier projet en date de 8ruki en collaboration avec le producteur Binks Beats, mais aussi sur Rarissime, le dernier album de thahomey.

Si opérer un virage artistique est loin d’être regrettable, il semblerait que ces changements de propositions aient directement affecté la santé du genre plugg dans la scène rap francophone : hier omniprésente dans l’espace musical et médiatique, aujourd’hui très discrète voire complètement muette, la plugg de l’hexagone et de ses voisins ne semble plus vraiment être au goût du jour. Une perte de vitesse qui n’est pas sans ressemblance avec un autre genre très en vogue à la mi-2022 : la Jersey Drill.

Elle aussi annoncée comme le nouveau sous-genre du rap français, la Jersey Drill a également connu un réel déclin en 2023, et ce phénomène qui s’est répété par deux fois résonne aujourd’hui comme un révélateur de taille : les deux genres ont été très vite érigés comme un nouveau créneau à suivre, ont tous deux reçu une large exposition sur twitter et dans les médias, et finalement, ont été construits par un énorme engouement comme une simple tendance musicale périssable, avec sa rapide installation, son apogée et sa date de fin. Un phénomène de plus en plus dénoncé par bon nombre d’acteurs de la scène, qui appellent à repenser notre consommation de musique bien loin de ces tendances éphémères. Un message notamment distillé à la mi-2022 dans l’excellente vidéo de Maskey « Mais ou va le rap ?? »

Alors si finalement la plugg est devenu un genre périssable, il est presque logique que bon nombre de ses piliers se soient écartés du genre pour ne pas associer leur carrière à son déclin. Pourtant, la plugg en France compte encore deux solides atouts qui continuent de porter le genre au travers de leurs récentes propositions : Serane et Jwles.

Plugg toujours

Pour son récent projet « SGPM » sorti à la fin mai 2023, Serane est allé jusqu’à passer plusieurs semaines à New-York en compagnie du mythique label de producteurs Surf Gang, des pointures du genre aux Etats-Unis. A l’occasion de la création de son précédent projet Prise World sorti en 2022, le rappeur avait déjà écumé les routes des Etats-Unis pour aller à la rencontre de ceux qui font la plugg de l’autre côté de l’Atlantique, en collaborant notamment avec des pointures du genre : Slimesito, BeezyB et le regretté Goonew, véritable porte-étendard du genre à l’international.

Pour Serane, l’ambition est claire : il veut faire de sa « prise musique » un genre de la scène rap francophone à part entière, et continue encore et toujours à porter un genre qu’il façonne à sa manière, et ce, malgré les tendances et les pertes de vitesse. Pour le cas Jwles, son dernier projet en collaboration avec Blasé Blablazin témoigne toujours de son attachement aux longues nappes éléctroniques, aux basses lourdes et aux percussions légères qui font la plugg si singulière de Blasé, notamment sur les morceaux Willy Wonka et Sous l’eau comme les Maldives. Alors même si ses propositions évoluent grandement, Jwles reste lui aussi un des derniers porte étendard de la Plugg en France, et continue de porter le genre qui l’a fait connaître et qui colle encore complètement avec le phrasé singulier du Zin.

D’abord érigé comme la relève du rap francophone puis finalement touché par une énorme perte de vitesse, la plugg se fait aujourd’hui très, très discrète parmi les nouvelles propositions du rap francophone. Et ce, malgré le travail colossal de ses porte-étendard qui continuent de la défendre dans leurs propositions. Si la manière de poser sa voix en décalage est aujourd’hui toujours présent dans le rap francophone au travers d’un DMV flow de plus en plus répandu et accepté par le public, la plugg n’est plus du tout aussi populaire qu’elle l’a été l’année dernière, et ça, c’est peut-être du à sa construction par le public et les médias comme une nouvelle tendance, qui comme son nom l’indique, n’est pas née pour durer. Pour la suite, souhaitons donc une longue vie à la plugg, et surtout, ne tombons plus dans les travers d’une consommation musicale boulimique où les genres sont des phénomènes et ses artistes, des produits périssables.