Plus de sport, accompagnement éducatif… les mesures de rentrée sont-elles vraiment respectées ?

Chaque année, la rentrée scolaire annonce du changement. Pour les élèves comme pour les enseignants, il faut généralement s’adapter à un nouveau programme. Si certaines mesures ont réussi à se faire une place au fil des années, d’autres ont rapidement été remodelées. C’est notamment le cas des épreuves de spécialités du baccalauréat , qui reprendront leur place en juin et non plus en mars, comme l’année précédente.

Lundi 4 septembre, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a déclaré que plusieurs établissements ne respectaient pas certaines mesures mises en place par le gouvernement. « D’après les estimations, on sait qu’il y a probablement 10 à 15 % d’établissements qui ne sont pas encore rentrés dans la pratique de ces 30 minutes au quotidien. » Mais les autres mesures sont-elles respectées ?

Le sport à l'école : passable

Pour cette rentrée, le gouvernement a déclaré la mise en place de certaines mesures, visant à améliorer et à changer le quotidien des élèves, ainsi que du corps enseignant. Parmi elles, on compte notamment la décision d’ajouter deux heures de sport supplémentaires par semaine.

Comme l’a déclaré la ministre des Sports, il semble que la mise en place de ces deux heures de sport supplémentaires soit compliquée. Selon le Syndicat de salariés de l’Éducation nationale (SNALC), la mesure est loin d’être respectée. « Il s’agit d’une mesure d’affichage, et non pas une réalité », affirme Jean-Rémi Girard, président du SNALC, pour Mouv’. « En primaire par exemple, les horaires d’EPS n’ont pas bougé. »

En effet, au collège comme en primaire, le dispositif veille à inciter les élèves à pratiquer du sport périscolaire, notamment en intégrant des associations. Cependant, puisque ces activités se déroulent hors des murs des établissements, les professionnels de l’enseignement n’ont pas la main sur la pratique. « Il s’agit plutôt d’une grande annonce, mais pas d’une vraie mesure », poursuit J.R. Girard.

L'aide aux devoirs : médiocre

Du côté des élèves de sixième, deux mesures ont été présentées : les devoirs faits, ainsi que le soutien ou le renforcement . En effet, les élèves disposent désormais d’un temps dédié aux devoirs, dans l’objectif de les accompagner et de leur apporter l’autonomie nécessaire au collège. De plus, une heure de soutien, ou de renforcement pour les élèves plus à l’aise, est appliquée en mathématiques ou en français.

Pourtant, ici encore, c’est à nouveau un défi. « Dans beaucoup d’établissements, il n'est pas certain d'avoir suffisamment de volontaires et de financement pour assurer ce dispositif dans de bonnes conditions », explique Clémentine Marinier, secrétaire académique du Syndicat Enseignant UNSA Aix-Marseille (SE-UNSA).

Le SNALC le confirme, certains professeurs des écoles sont invités à participer aux heures obligatoires de soutien pour les sixièmes. Seulement, la réalité est plus complexe. Jean-Rémi Girard le souligne : « Ils se retrouvent dans un collège qu’ils ne connaissent pas, avec des élèves qu’ils ne connaissent pas non plus, pour une ou deux heures par semaine. » Conclusion : peu d’enseignants se portent volontaires, ce qui complique la mise en place du dispositif, puisque les groupes d’élèves sont trop élevés.

La lutte contre le harcèlement : assez bien mais peut mieux faire

Enfin, c’est le harcèlement qui continue de faire débat. Au lendemain de la rentrée scolaire officielle, mardi 5 septembre, un élève de 15 ans s’est donné la mort après avoir été victime de harcèlement scolaire . Un événement grave qui pousse le gouvernement, ainsi que les établissements à développer de nouvelles mesures de lutte. En effet, selon la loi du 2 mars 2022 , tous les personnels devront être formés à la lutte contre le harcèlement scolaire.

Comme l’assure le SE-UNSA, « c'est bien là, la seule et unique mesure qui continue à se mettre en place, même si cela avait déjà été le cas l'an dernier. En effet, le dispositif pHARe (Programme de lutte contre le HARcèlement à l’École) se poursuit toujours, avec des élèves ambassadeurs, des projets autour du harcèlement ou encore la formation des élèves. »

Pourtant, le président du SNALC insiste : « Selon nos retours, il est plutôt efficace sur les petits cas de harcèlement, quand les élèves harceleurs ne se rendent pas compte de leurs actes. En revanche, sur les cas de harceleurs chroniques, il ne semble pas fonctionner. » Les syndicats demandent une évaluation du dispositif, afin d’en mesurer l’efficacité, ainsi que pour l’adapter à toutes les formes de harcèlement.

Bien que la rentrée ait été synonyme de nouvelles mesures pour les élèves comme pour les professionnels de l’enseignement, la réalité est différente. Les syndicats sont formels, les dispositifs et les mesures nécessitent davantage d’organisation et de cadre pour pouvoir se développer.