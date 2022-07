PNL décroche encore un nouveau record stratosphérique

En pleine tournée de concerts et des festivals, PNL obtient un nouveau record inédit pour leur album Dans la Légende.

Ils sont décidément légendaires. Les deux frères n'ont apparemment jamais fini de battre des records. Alors qu'ils obtenaient, en mai, 13 nouvelles certifications après seulement un concert, Ademo et N.O.S viennent de battre un nouveau record : leur album Dans La Légende est le premier album de rap français à voir tous ses morceaux certifiés platine (a minima) par le SNEP.

Publicité

Toujours plus haut

Un chiffre impressionnant quand on sait qu'un disque de platine équivaut à 100 000 ventes, la seule certification supérieure étant le diamant (500 000 ventes). Or, sur l'album Dans La Légende, tous les titres ont reçu cette récompense : DA, Mira, Dans La Légende, J'suis QLF, Luz de Luna, Bambina, Béné, Onizuka et Jusqu'au dernier gramme sont disque de diamant, tandis que Mira, La vie est belle, Kratos, Tu sais pas, Sheita, Humain et Uranus sont platine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

De quoi réaffirmer l'importance du duo dans le rap français, alors que l'annonce de leur retour court de plus en plus parmi les fans : depuis que PNL a repris les concerts, sa fanbase n'attend que de recevoir la nouvelle d'un prochain album des deux frères. Pour l'instant, il faudra cependant se satisfaire de les voir en live, et de savourer la version positive de N.O.S sur Jusqu'au dernier gramme... pour l'instant.

Bref, une fois de plus, c'est confirmé : PNL est bien Dans la légende du rap français.