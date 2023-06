Pod’Classe ou comment former les plus jeunes à la radio

Lancé en 2019, le concours Pod’Classe met en avant les productions audio d’élèves des établissements de niveau secondaire en fonction d’une thématique imposée. Charge ensuite aux adolescents de la traiter en fonction de leurs réalités locales.

10 collèges de cité éducative se sont prêtés à l’exercice pour l’édition 2022/2023, où l’écologie était mise à l’honneur. Pour ce faire, ils ont été aidés et conseillés par la team Mouv’ composée de Yasmina Benbekaï, Sonia Déchamps et Raphaël Da Cruz. Ainsi le collège La Charme de Clermont-Ferrand a choisi de traiter de l’implantation du développement durable dans leur quartier alors que le collège Frédéric Chopin de Melun a choisi de nous sensibiliser sur le tri sélectif.

Les élèves du collège La Charme (Clermont-Ferrand) en reportage © Radio France - Sonia Déchamps

La Guadeloupe à l’honneur

Jeudi 9 juin, près de 150 collégiens se sont rendus à la Maison de la Radio et de la musique pour présenter leur projet, évalué par les jurés Vanessa Le Moigne (journaliste BeIn Sports), Thomas Rouchié (chef de projet Cités Educatives au CLEMI ) et Emilie Brigand (coach voix). Le Grand Prix Pod’Classe a été remis au collège Bois Rada de Sainte Rose (Guadeloupe) où les élèves d’une classe de 4e font voyager l’auditeur sur une plage de l’archipel des Caraïbes et où des jeunes s’éduquent à la préservation de l’environnement. Sur fond de bruits de vagues, on y entend des enfants apprendre à reconnaitre des traces de tortues ou différencier les arbres de bord de mer. Leur coach Yasmina en parle avec le sourire : "Je suis fier de mes petits loulous, leur podcast était super."

Le podcast du collège de Bois-Rada à Sainte-Rose 9 min Mouv'

La journaliste avoue avoir été impressionnée par le talent des adolescents : "C'était des travaux de très grande qualité. Je pense aussi au podcast du collège d'Orléans sur la destruction d’une tour emblématique de leur quartier était également très touchant." Elle conclut : "Ce qui est bien avec Pod'Classe, c'est qu'on fait parler des territoires par les enfants."

Le collège de Bois Rada à Saint-Rose (Guadeloupe), grand prix Pod'Classe 2023 © Radio France - Sarah Cadi

Un coup de cœur a été attribué à la classe de 3ème du collège Jean-Philippe Rameau de Dijon pour son travail sur l’arrivée prochaine de poules dans la cour de récréation. L’objectif de cette initiative étant que les élèves puissent avoir un lien plus fort avec le vivant, tout en ayant une production d’œufs qui sera vendue aux familles des adolescents. Pour Johann Jambu, professeur référent de la classe, l'équipe pédagogique et les élèves : "C'est surtout de la fierté qui est ressentie."

Le podcast du collège Jean-Philippe Rameau à Dijon 6 min Mouv'