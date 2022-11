Pogo : halte aux forceurs !

C'est un mal qui gangrène les festivals, les concerts et les showcases de rap depuis plusieurs années maintenant... Le pogo, cette danse désordonnée qui consiste dans sa version la plus simple à sauter sur place et à s'entrechoquer contre les autres spectateurs du show, est désormais bien ancrée dans les us et coutumes des concerts hip-hop. Et s'il ne constitue pas en lui-même un problème, il peut très rapidement le devenir lorsqu'il est lancé à des moments inopportuns.

Une histoire de feeling

Mais alors, quel serait le bon moment pour lancer un pogo ? Eh bien par exemple, ce n'est pas sur 93 mesures de Dinos . Ce n'est pas non plus sur J'aime Bien! de Josman . Ni sur Logiciel Triste de Laylow , non non. Dans certains cas, les pogos lancés au mauvais moment et sur les mauvais morceaux peuvent véritablement gâcher l'expérience du concert. On ne vous fera pas de dessin mais tout est évidemment une question de feeling.

Les journalistes du média indépendant StreetPress Matthieu Bidan et Inès Belgacem ont récemment sorti le documentaire "Pogo" , qui s'intéresse justement à l'explosion de cette pratique dans les concerts de rap français. Auprès de Ngiraan Fall et Laurence Méride dans l'émission Rezo, ils ont justement raconté la lassitude de certains amateurs et amatrices de musique live vis-à-vis des forceurs du pogo.

