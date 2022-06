Pomme défend Aya Nakamura : "une meuf noire qui ne vient pas de Paris... n’est pas considérée comme moi"

Le 12 février 2022 a eu lieu la 37e cérémonie des Victoires de la Musique , récompensant les artistes ayant sorti des projets en 2021. Alors que Pomme a été nommée meilleure artiste féminine face à Aya Nakamura, celle-ci se dit "mal à l'aise" de cette victoire.

L'édition 2021 des Victoires de la Musique a été accompagnée, comme de plus en plus ces dernières années, de nombreuses critiques. Un des sujets qui a le plus contrarié le public de l'émission est notamment le fait que le rap, pourtant première musique en France, n'a été représenté que par la présence d'Orelsan et de SCH. Et, de fait, la musique urbaine ne semble pas avoir la côte auprès du jury, qui a choisi Pomme comme artiste féminine face à Aya Nakamura.

Publicité

Une victoire en demi-teinte

Si Pomme a bien évidement apprécié cette reconnaissance de la part d'une institution quasiment mythique, le discours qu'SCH avait fait - il a avoué son malaise d’être récompensé alors que nombre des meilleurs rappeurs de l’année n’avaient pas été ne serait-ce que conviés à la cérémonie - semble avoir laissé des traces dans la conscience de la jeune chanteuse, qui, à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Consolation, en août prochain, a décidé de prendre la parole à ce sujet : "J’aurais préféré gagner une Victoire contre quelqu’un d’autre qu’Aya Nakamura, car elle devait gagner l’an dernier. Elle fait vivre toute l’industrie, elle est toujours nommée. Ce n’est pas que j’ai mal vécu ma victoire, c’est que je ne voulais pas m’en vanter", déclare la jeune femme invitée par Clique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Sur le plateau de l'émission, la chanteuse de Ceux qui rêvent a admis être "mal" face à sa victoire. Elle explique ainsi : "Je n’avais pas du tout envie d’aller dans des médias qui vont me demander : "Qu’est-ce que ça vous fait d’avoir gagné face à Aya Nakamura ?" Et je vais dire ça : "Ça me met mal, ça fait des années qu’elle vend des millions d’albums dans le monde entier et que personne n’est capable dans l’industrie de la musique de lui donner du crédit". Avant de regretter le "racisme institutionnel" : "Une meuf noire qui ne vient pas de Paris centre et qui n’est pas un peu de base privilégiée dans la vie n’est pas considérée pareille qu’une meuf comme moi." et de conclure : "Moi, quand j’arrive dans un endroit, on ne me demande pas d’où je viens."

Un beau discours de Pomme qui reste apparemment humble et lucide face aux problèmes de société malgré son succès. Que l'on soit fan de sa musique ou non, on ne peut que s'incliner.