Port de l’abaya, que dit vraiment la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école ?

En 2004, une loi promulguée interdit « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une apparence religieuse ». Il est également noté dans le texte que toute « procédure disciplinaire est précédé d’un dialogue avec l’élève ».

La circulaire précise tout de même que la loi « ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discret ». Et, qu’elle « n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse ».

En résumé, les élèves peuvent porter un signe religieux s'il n’attire pas l’attention.

Une loi floue pour les accessoires dits « religieux »

Pour le gouvernement pas de doute, l’abaya ne respecte pas la loi de 2004. La raison ? La robe est souvent portée par des femmes voilées. Tareq Oubrou, le grand imam de Bordeaux, souligne pourtant le caractère non religieux de l’abaya. « Il s’agit d’un vêtement culturel devenu une mode sur Youtube. »

A l’instar de l’imam bordelais, l’abaya ne représente qu’une robe pour certains. Elles ne rentreraient pas dans la loi de 2004 et semblerait impossible à différencier d’une autre robe ample et longue. Alors qui décide si l’abaya est un vêtement religieux ?

Face à cette zone grise, la circulaire précise que le caractère religieux de la tenue doit être apprécié au « regard du comportement de l’élève ».