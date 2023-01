Pour la bonne cause, un Anglais engloutit... 124 kebabs en un mois

Il y a des façons de terminer l'année plus étranges que d'autres... Fin 2022, un Anglais de 36 ans a décidé de se lancer un défi de taille : se nourrir exclusivement de kebabs, pendant un mois. Chaque soir, Des Breakey a ainsi englouti quatre sandwichs - 124 sur le mois - pour un total monstrueux de 250 000 calories sur l'ensemble du processus.

D'après le tabloïd anglais Mirror , l'homme n'a même pas souhaité faire une pause durant les fêtes de de fin d'année. Alors qu'il était chez sa mère, il a même fait l'impasse devant la traditionnelle dinde de Noël afin de "faire de la place" pour les kebabs. Les £1000 qu'il a récoltés pour des œuvres caritatives ont justifié à ses yeux cet effort.

Le sentiment du "devoir accompli"

Ce "kebabathon" l'a toutefois épuisé. Le père de deux enfants a déclaré avoir "le sentiment du devoir accompli" mais se sentir "physiquement en mentalement" abimé. Il a ensuite expliqué qu'il ne comptait plus refaire de défis alimentaires extrêmes de ce type.

"J'ai pris du plaisir à le faire, mais ça m'a blessé physiquement. Je me suis senti mal. Je ne mangeais pas de fruits, pas de légumes et ne faisais pas attention à la nutrition. [...] C'était drôle les deux premières semaines mais les deux dernières ont été plus compliquées, pas seulement physiquement mais aussi psychologiquement", a-t-il déclaré.

Pourtant, l'homme ne se dit pas dégoûté des kebabs et a même prévu... d'aller en manger la semaine prochaine avec des amis.