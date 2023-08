Pourquoi 2023 est une année sans vrai hit de l’été ?

Ah... L’époque de Despacito est bel et bien révolue. Aujourd’hui, la musique se consomme plus qu’elle ne s’écoute. Alors, si un morceau arrive à tenir la première place du classement pendant près de deux mois, c’est que l’on a vraiment affaire au succès de l’année. Mais bien que les réussites musicales soient de plus en plus éphémères, l’été n’a pourtant jamais dérogé à la règle. Toutes les années ont bien eu leur propre summer hit, streamé en boucle dans tous les clubs de l’Hexagone et dont les paroles résonnent dans les têtes de presque tout le monde. Toutes les années... Sauf une : 2023.

Mais comment c’est possible ?

(Certains parleront sûrement du featuring Ninho, Naps, Gazo sur C'est carré le S. Mais le morceau est-il vraiment à la hauteur des précédents hits de l'été en terme d'impact et de résonnance ? Rien n'est moins sûr...)

De nouveaux genres

Tout d’abord, si on observe le Top Spotify actuel, une chose saute immédiatement aux yeux. Le nombre de genres musicaux différents est impressionnant. Alors qu’en France, le rap et la pop (US notamment) squattaient le haut du classement depuis longtemps, l’arrivée du reggeaton et de l’afro ces dernières années ont amené une concurrence toute nouvelle. Avec des sonorités beaucoup plus dansantes, les morceaux de ces styles se prêtent à merveille aux ambiances estivales qu’on affectionne tous.

Et, avec l’accessibilité à la musique liée aux plateformes, le public se prend de plus en plus au jeu des artistes internationaux, capables de fédérer comme personne d’autre ne le peut. Rajoutons à ça un début d’année 2023 particulièrement faible en terme de sorties majeures, et la porte s’ouvre grand sur un été aux tonalités afro et latino. Dans cet océan musical, devenir la goutte d’eau qui sort du lot devient une véritable épreuve… que pour l’instant personne n’a réussi.

Un public lassé ?

Continuons notre argumentaire en se focalisant sur le rap. Car oui, les dernières années ont vu beaucoup de morceaux rap devenir de véritables tubes. Et il ne faut pas remonter très loin en arrière pour s’en rappeler. En 2022, Fade Up était clairement LE hit de l’été. Et les années d’avant, certains artistes s’étaient même clairement accaparés cette période pour envoyer des morceaux dont l’objectif était clair : tourner tout l’été. Naps, Heuss L’Enfoiré ou encore Naza avaient trouvé la recette pour percer lors des beaux jours de l’année. Le public et les boites de nuit s’en donnaient à cœur joie. Il n’était plus question de doser. S’il fallait passer Moulaga ou Best Life, douze fois dans la soirée, on y allait les yeux fermés. Y’a pas de ralentir.

Mais forcément, toutes les bonnes choses ont une fin. Question de lassitude ou simplement de nouveau cycle, le public ne semble plus y trouver son compte. Et des morceaux qui auraient certainement marché il y’a seulement deux, ou trois ans, n’obtiennent pas le succès escompté. Le featuring Gazo x Heuss l’Enfoiré (Saiyan) en est l’illustration parfaite. Et dans ce contexte, les médias ont également eu leur rôle à jouer. Chaque année, il fallait trouver la pépite, le morceau de l’année. Quand bien même il est difficile de catégoriser un morceau dans la case « hit de l’été ». Alors, comme un retour de bâton, tout ce qui faisait le succès de certains morceaux il y a quelques temps seulement, sonne déjà comme du réchauffé. On peut également supposer que les têtes d’affiches, capables de grands succès commerciaux d’été, n’en veulent peut-être plus. La faute à une lassitude ou bien à un public de fans moins réceptifs, voire réticents (« Eh, votre SCH qui fait de la Zumba, on en veut pas hein ! Nous on veut du rap de scélérat »). Ce qui expliquerait, cette année, l’absence de gros featurings aux allures de hit de l’été...

Le "Summer Hit" trop cliché ?

Actuellement, le rap est en plein virage. D’un côté, la nouvelle génération d’artistes prend de plus en plus de place sur la scène et les recettes qui fonctionnaient pour les têtes d’affiches encore récemment perdent de leur efficacité. De l’autre, le marché se sature de nouvelles têtes adeptes des « one hit wonder ». Et, chaque mois, propulsés par l’influence monstre de trends TikTok, de nouveaux morceaux obtiennent leur single d’or en un clin d’oeil. Alors, dans ce marché totalement saturé, il devient de plus en plus difficile d’accéder au haut du panier. Et avec tout ce choix pour le public, s’imposer comme LE hit parmi les hits est presque devenu mission impossible. D’ailleurs Fade Up est la preuve qu’hormis un featuring entre deux des plus grosses stars du rap français, il paraît quasiment infaisable de réaliser un tube qui fonctionnera comme prévu.

Car, si l’on regarde plus loin, le principe même du summer hit est devenu cliché. Initialement, un tube c’est un feeling, un mood, une expérience qu’on ne peut pas anticiper et calculer. Et les nostalgiques d’Ai Se Eu Te Pego de Michel Telo le diront mieux que personne. C’est d’ailleurs sûrement pour cette raison, que dix ans en arrière, le hit de l’été nous venait presque chaque année, d’un pays différent.

Aujourd’hui, l’industrie a perdu de sa spontanéité. Soumis à la puissance inéluctable des réseaux sociaux, les majors ne savent plus comment brander et marketer un projet ou même un single afin qu’il soit calibré pour l’été.

Alors pour répondre à notre question initiale, on peut nuancer la réponse en affirmant une chose. Certes, 2023 n’aura certainement connu aucun hit de l’été. Et même si cela peut sembler dommage de prime abord, on peut aussi y voir un point positif. Le public, de plus en plus curieux, essaye de trouver son propre compte, sans se laisser guider par ce qui est diffusé en boucle, de partout. Finalement, qu’on écoute plutôt Dua Lipa, Jul ou bien Calvin Harris, tout le monde fait en fonction de ses propres goûts.

Finalement, il n’y aura jamais eu autant de hit de l’été que cette année, où chacun a trouvé le sien.