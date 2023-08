Pourquoi associe-t-on le cannabis à la délinquance ?

Certains pays le légalisent, et pourtant, le cannabis continue de faire débat. En France, le contexte de la fusillade nîmoise permet de relancer la controverse, et les personnalités politiques ne sont pas toutes du même avis. Pour certaines, notamment Manuel Bompard, coordinateur de La France Insoumise, légaliser sa consommation permettrait de lutter contre la délinquance.

Pour le gouvernement, au contraire, il faut maintenir les mesures pénalisantes pour la réduire, voire l’éradiquer. Et s’il semble difficile de se mettre d’accord quant aux mesures à suivre (le Conseil économique social et environnemental avait notamment prôné une commercialisation encadrée dans un rapport publié le 24 janvier 2023 ), on peut commencer par se questionner sur l’origine du lien entre cannabis et criminalité.

Si l’on a tendance à penser à la violence engendrée par le trafic, le cannabis n’a pas toujours eu cette image. Efficace pour soulager la douleur ou encore pour détendre et réduire l’anxiété, cette plante a longtemps fait preuve de nombreuses vertus médicinales, notamment durant l’Antiquité. Alors, quel a été le déclencheur de ce lien entre cannabis et délinquance ?

Une association de longue date

En France, l’association entre le cannabis et le crime ne date pas d’hier. Comme l’explique le chercheur David A. Guba (Jr.), au début des années 1800 , les Français ont rapidement associé le cannabis, en particulier le haschisch (sa résine) au terme « assassin ». Et bien que certains médecins aient fini par porter un intérêt à ses vertus, au point de populariser le haschisch médical, le manque de résultat a poussé les scientifiques à le mettre de côté. Dès 1953, son utilisation médicale devient interdite, puis il rejoint la liste des stupéfiants, et devient totalement illégal en vertu de la loi du 31 décembre 1970 . Mais alors, pourquoi continue-t-on, aujourd’hui, à associer cannabis et criminalité ?

Aux États-Unis, le lien ne semble faire aucun doute. Et pour cause : les Etats qui ont choisi de légaliser la vente et la consommation de cette substance ont bel et bien enregistré du changement. En Californie par exemple, depuis que la consommation et la production de cannabis sont dépénalisées, la criminalité a baissé de 15% en moyenne. Une baisse non-négligeable qui entretient le débat de la dépénalisation.

Un business aux enjeux économiques importants

En France, bien qu’il soit illégal, le marché du cannabis est lucratif : plus d’un milliard d’euros de recettes enregistrées en 2010, selon l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ). De l’argent « facile » pour des jeunes en difficulté. En moyenne, un simple guetteur touche 90 euros par jour .

Seulement, entre cités, et parfois même en leur propre sein, les guerres de territoires vont bon train. La concurrence et les sommes conséquentes d’argent incitent les trafiquants à utiliser la violence pour mieux régner. Les multiples règlements de compte, fréquemment relayés par les médias, entretiennent le rapport entre le cannabis et la délinquance. En 2020, les règlements de compte liés au trafic de drogue en France ont fait 60 morts et 250 blessés , selon un rapport du ministère de l’Intérieur. Depuis le début de l’année 2023, les règlements de compte entre trafiquants ont fait l’objet d’une hausse de 60%.

Le consommateur est parfois lui aussi confronté à la violence. Manon*, consommatrice de cannabis, raconte pour Mouv’ son expérience dans la cité des Oliviers, lieu important du trafic de drogue à Marseille. « Je me suis rendue dans la cité pour acheter de l’herbe. En reprenant la voiture pour rentrer chez moi, deux hommes de la même cité m’ont agressé pour voler ma consommation. » Elle poursuit en racontant qu’après avoir dénoncé les voleurs auprès de son vendeur, ce dernier n’a pas hésité à les retrouver, puis à les battre violemment avant de récupérer la marchandise pour la lui rendre. Un « service client » pris à cœur, notamment en raison de la forte concurrence. Un moyen, peut-être, de fidéliser et de rassurer la clientèle.

Selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives .), en 2021, 47,3% des 18-64 ans ont déclaré avoir déjà consommé du cannabis. Autrement dit, l’image de criminalité associée à la substance ne semble pas dissuader les acheteurs. Le lien entre cannabis et délinquance semble dépendre davantage du trafic et de la violence qui l’entoure, que du petit consommateur.

La criminalité réside dans la concurrence et dans la guerre de territoires. Si l’argent représente un moteur de violence important, c’est bel et bien le trafic qui pousse à la criminalité et qui nourrit le lien entre cannabis et délinquance.

* le prénom a été modifié.

Morgane Irsuti