Pourquoi Ateyaba est encore l’un des outsiders les plus importants du rap francophone

Avec une carrière entachée par les faux-espoirs, les polémiques et surtout l’éternelle attente d’un projet qui ne verra finalement jamais le jour, il aurait pu devenir l’un de ces espoirs déchu et sombrer à jamais dans les limbes du rap francophone. Pourtant, à l’aube d’un retour qui ne semble plus tant attendu, Ateyaba reste en 2023 l’un des outsiders les plus marquants de l’histoire du rap francophone. Attitude, nonchalance et arrogance à la pelle : arrivé avec une musique hautement rafraîchissante dans la scène du début des années 2010, l’empreinte laissée par l’ex-Joke sur le rap français est telle qu’elle continue aujourd’hui encore d’influencer les nouvelles génération de rappeuses et rappeurs de l’hexagone. Focus sur Ateyaba, ses innovations musicales et l’héritage que le prince de Montpellier continue de distiller.

Ouvrir la voie

Après plusieurs années d’absences rythmées par de longs et pesants silences, des annonces finalement jamais respectées et quelques sorties de morceaux qui n’ont pas su combler les attentes d’un public déjà très patient, plus de six ans après l’annonce de sa sortie en 2017, le dossier Ultraviolet reste encore aujourd’hui l’un des plus gros coup d’éclat manqué de l’histoire du rap français. Pourquoi ? Une remise en contexte s’impose.

L’histoire prend place à Montpellier, à la fin des années 2000. Bercé par les clips de rap américain diffusés sur MTV, par les mixtapes de 50 Cent mais aussi par une volonté profonde de prouver au monde l’étendue de son talent, Joke cultive depuis ses 10 ans un rêve : celui de devenir rappeur. Alors le montpelliérain s’enregistre dans sa chambre, écume quelques studios de la ville et distille petit à petit bon nombre de ses morceaux sur sa page MySpace. Très vite, Joke va être approché par un grand nom du rap français : un certain Teki Latex, figure éminente du groupe TTC et accessoirement l’un des plus gros acteurs du mouvement rap alternatif des années 2000. Et si Teki s’intéresse à lui, c’est parce Joke porte dans ses textes, ses placements et son phrasé une assurance folle : dès ses premières maquettes, le rappeur incarne dans sa musique un mélange captivant de phrases percutantes, de flows novateurs et d’une interprétation remarquable, le tout porté par une aisance tout simplement déroutante.

Alors Teki donne à Joke les moyens de se produire en studio, de rencontrer des producteurs, et l’accompagne dans la sortie de son tout premier projet : Prêt pour l’argent, en 2009. Et même si les retours ne sont pas tellement aux attentes du rappeur, rien ne semble pouvoir le décourager : deux ans plus tard, en 2011, Joke revient Prêt pour l’argent 1.5 et commence véritablement à marquer les esprits. Enfin, surtout celui d’un homme : Oumar Samaké, connu pour être l’un des plus grands dénicheurs de talent de l’industrie musicale française, qui va prendre le talent de l’héraut sous son aile. Le marathon commence pour Joke.

Avec la sortie de Kyoto en 2012, Tokyo en 2013, son premier album Ateyaba en 2014 et la mixtape Delorean music en 2015, Joke dévoile projets après projets une palette musicale de plus en plus aboutie qui va renverser le rap français du début des années 2010. Entre des percussions fortement influencées par la trap du sud des Etats-unis, l’utilisation quasi-systématique de samples de morceaux de Soul des années 70, des punchlines aussi explicites que déroutantes et une voix à mi-chemin entre l’arrogance et la nonchalance, le prince de Montpellier se place très vite comme l’un des talents parmi les plus captivants de la scène rap française de l’époque. Comme parachuté au beau milieu d’un rap français en quête de renouveau, encore secoué par la crise du disque et ses effets directs sur le genre, Joke porte entre 2012 et 2015 ce vent de fraîcheur que beaucoup attendaient. Toujours en marge des tendances et portée par un cocktail d’influences qu’il maîtrise à la perfection, Joke aura marqué, en 4 années seulement, le rap français au fer rouge par une musique aussi inqualifiable que singulière, et ce, jusqu’à fortement influencer les prochaines générations d’artistes.

Laisser un héritage

« J'me rappelle quand j'étais à l'arrière du train / Quand j'faisais les premières parties d'Ateyaba / À l'époque c'était Joke, à l'époque c'était chaud / J'voulais briller comme lui quand j'le voyais en showcase ». Ces mots, ce sont ceux d’un certain Dinos sur le titre Deïdo, paru il y a un peu plus d’un an dans son projet trois titre « Aquanaute ». Comme pour rendre hommage à celui qui a bercé son adolescence et son développement en tant qu’artiste, Dinos témoigne au travers de ces 4 mesures le profond respect qu’il converse encore pour Ateyaba. Et c’en est loin d’être le seul : si rares sont les artistes à faire des hommages aussi sincères et explicites que Dinos, bon nombre d’acteurs de la scène s’accordent à dire que sans Ateyaba, jamais le rap français actuel n’aurait été aussi riche et innovant. C’est ce que déclarait la journaliste et chroniqueuse Sangra Gomes au micro de Mouv’ dans moins de 10 k : « Il a amené une nouvelle couleur en faisant de nombreuses passerelles dans le rap. On parle souvent de son héritage parce que c’était l’un des premiers à faire ça, il a tellement eu de fils derrière et l’a changé [le rap] à tout jamais »

En ayant imposé son style sans concession et fait de la musique sans jamais se conforter aux tendances qui régissaient le rap français, Ateyaba a fait ce que beaucoup d’artistes font aujourd’hui : rendre une musique au départ trop « spéciale » pour le grand public un genre finalement apprécié par une immense base d’auditeurs. Comme s’il était finalement cet outsider originel, Ayetaba a finalement réussi l’exploit de décloisonner un rap français un peu trop attaché à ses étiquettes, et ce, bien avant les propositions hybrides proposées par Hamza avec H-24 en 2015, ou bien par Laylow avec son premier projet solo Mercy l’année suivante. Quelques indices de l’influence d’Ateyaba sur Laylow semblent d’ailleurs s’être distillée dans les morceaux du Toulousain, notamment sur le magnifique titre Médaille et sa première mesure « Fashion villa j’suis sur la Playa, Ola Sapapaya » une double référence à Joke et ses morceaux « Playa » et « Oyé Sapapaya ». Comme Ateyaba l’avait fait auparavant, Laylow a lui aussi réussi, plusieurs années plus tard, à imposer une musique expérimentale et digitale peu accessible sur le devant de la scène rap, et a également remodelé ses frontières à coup de propositions profondément innovantes. Une trajectoire relativement similaire qui témoigne elle aussi de la très forte influence d’Ateyaba sur le rap français qui se fait encore aujourd’hui ressentir dans les propositions des nouvelles générations, notamment au travers d’un certain La Fève qui joue lui aussi très habilement avec ce mélange de nonchalance, d’arrogance et d’écriture percutante propre à Joke et sa plume inoubliable.

Alors qu’Ateyaba prépare finalement son grand retour avec « La Vie en violet », son tant attendu deuxième album (sortie prévue le 14 juillet prochain) qui semble susciter une attente beaucoup moins importante que prévue, nul doute que tout le travail d’expérimentation et de proposition qui a fait les plus belles années de sa carrière exerce encore aujourd’hui une influence prégnante sur le rap français, sur ses artistes, et sur ses propositions les plus novatrices. Alors qu’il réussisse à revenir sur le devant de la scène ou non, finalement peu importe : sa musique continue et continuera encore pour de nombreuses années à bercer indirectement les nouvelles musiques que les prochaines générations de rappeurs et rappeuses auront à nous proposer.