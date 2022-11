Pourquoi B.B. Jacques divise autant les auditeurs ?

B.B. Jacques fascine autant qu'il divise. Avec une proposition artistique inédite dans le paysage rap francophone, c'est évident qu'il ne passe pas inaperçu. Depuis Nouvelle École, ses streams ont bondi et le rappeur originaire de Courbevoie (92) a réussi à trouver son public. Pourtant, certains ont vraiment du mal à accrocher et à apprécier.

Être unique : la marque des grands artistes

Sans lui prédire une carrière de star de la musique, on peut quand même voir certaines similitudes entre B.B. Jacques et les plus grands rappeurs du moment. À leurs débuts, SCH, JuL ou encore Laylow étaient loin de faire l'unanimité auprès du public. Et c'est souvent le cas lorsqu'on apporte une proposition artistique unique.

Après trois albums réussis qui témoignent de sa volonté artistique très précise, il réussit à se faire une place dans la fourmilière du rap fr. Car son identité est déjà bien définie. Lors de sa présentation au jury de Nouvelle École il déclarait “Ça fait 10 ans que j’écris, 7 ans que je structure une direction artistique, 5 ans que je fais une équipe et 11 mois que je suis dans le game.”

Poésie et Pulsion

Malgré une recherche indéniable d'originalité et d'authenticité, B.B. Jacques fait partie de ces artistes dont la démarche est rarement comprise à la première écoute. Dans son rap, peu de rimes, des placements parfois à contre-temps et des inspirations rares chez les rappeurs. Sa musique est spontanée. Il place l'interprétation au cœur de son art ce qui le rend, pour certains, trop extrême pour être écouté.

Mais cette brutalité, volontairement mise en avant, fait également sa force. Lorsqu'on se penche sur le personnage de B.B. Jacques, on découvre un artiste qui n'a pas peur de dévoiler certaines des facettes les plus intimes de sa personnalité. Un genre de poète moderne, qui troque les rimes d'égo-trip recyclées du rap pour une version plus franche, plus vraie. Mais aussi plus difficile d'accès et qui ne fera sûrement jamais l'unanimité.

Loin d'être accessible

Forcément, son rap n'est pas le plus fluide de la scène actuelle. Entre ses références littéraires, ses phases imagées et ses indispensables 'fuck-off', B.B. Jacques est loin d'être accessible. À une époque où la musique se consomme presque plus qu'elle ne s'écoute vraiment, la recherche artistique est parfois reléguée en second plan au profit d'une volonté de toucher un plus grand public. Ce qui ne sera probablement jamais le cas de BlackBird.

D'un côté, il a donc réussi à se former une fan-base solide, dévouée, qui n'hésite pas à lui donner le statut de génie incompris. De l'autre, une partie des auditeurs ne comprennent pas la hype autour de lui, le voyant comme un personnage extrême dont le rap les laisse totalement insensible. Mais B.B. Jacques ne semble pas accorder trop d'importance à cette absence d'unanimité autour de sa musique. Dans son Colors, il s'amusait même des critiques qui relèvent du manque de rimes dans ses morceaux : "Si j'retire le béret, ta meuf s'envole. Au Bercy, si on crie "fuck off" ensemble, on frôle neufs-cents volts. Et merde, j'viens d'faire une rime."

Il a annoncé la sortie de son nouvel album "New Blues, Old Wine", le 2 décembre. Et vu le titre, on se doute déjà qu'il n'a pas changé de direction artistique...