Pourquoi Basquiat est-il devenu le peintre préféré des rappeurs

Il était SDF, puis il est devenu un artiste mondialement adulé. Évidemment, la trajectoire de Jean-Michel Basquiat a de quoi faire rêver presque n'importe qui. Ce mois-ci, deux expositions consacrées au peintre new-yorkais ont ouvert leurs portes dans la capitale : Basquiat Soundtracks à la Philarmonie de Paris et Basquiat x Wahrol à la Fondation Vuitton.

Jean-Michel Basquiat a malheureusement fini par mourir d'une overdose d'héroïne en 1988 - rejoignant ainsi le fameux "Club des 27" aux côtés d'Amy Winehouse, Jimi Hendrix ou encore Kurt Cobain -, mais il a tout de même eu le temps de marquer durablement le monde de la peinture et d'inspirer de nombreux artistes hip-hop outre-Atlantique et dans l'hexagone.

Une success-story à l'Américaine

Le jeune artiste a connu une ascension fulgurante mais il n'était pas prédestiné à réussir. Il naît en 1960 à Brooklyn d'un père haïtien et d'une mère portoricaine. Celle-ci souffre de troubles psychiques qui la forcent à fréquenter régulièrement les établissements spécialisés. Si bien qu'en 1968, quand leurs parents se séparent, Jean-Michel Basquiat et ses sœurs sont confiés à leur père.

Mais le jeune artiste en devenir ne se laisse pas abattre par l'absence de figure maternelle. D'ailleurs, le kid a déjà prouvé qu'il était quasi-surdoué : à quatre ans, il savait lire et écrire, et parlait trois langues à l'âge de huit ans.

Pourtant, alors qu'il n'a que seize ans, le futur prodige décide de quitter la maison familiale et devient quasi-SDF : il mange et crèche où il peut, dans un parc ou chez sa copine du moment, et vend quelques bricoles pour financer sa survie. Ses débuts dans l'art visuel ne se font d'ailleurs pas sur une toile mais sur des objets abandonnés... ou sur les murs.

Le peintre le plus hip-hop de sa génération

L'adolescent Jean-Michel Basquiat a la chance de vivre les premiers balbutiements du mouvement hip-hop dans les années 70. Des cinq éléments de cette culture (DJing, breakdance, rap, beatbox et graffiti), c'est le graff qui attire son attention. Il s'y essaiera à 16 ans, sous le blaze de "SAMO" (pour "SAMe Old shit").

Avec ses amis, ils recouvrent les murs situés à proximité des galeries d'art de Manhattan et sa signature, "SAMO", commence à intriguer le milieu. D'autant plus qu'à cette même époque, Keith Haring se fait une réputation dans le monde de l'art avec ses fameux "radiant babies".

Jean-Michel Basquiat devient vite une valeur montante de la scène underground new-yorkaise : son style brut et urbain apporte un vent de fraîcheur à un milieu qui a pourtant tendance, à l'époque, à ne pas trop s'ouvrir à d'autres formes d'art.

Son œuvre naissante s'inscrit dans la lignée de ce que propose alors le mouvement hip-hop. Comme les DJ's, il mélange à sa sauce de nombreux éléments, s'inspirant alors de la culture naissante du sampling. Il mixe le dessin à l'écriture, les symboles vaudous aux masques africains, la "street culture" à l'Histoire de l'Art...

Côté thématiques, il aborde la ségrégation raciale, la place des Noirs dans l'art moderne mais rend aussi hommage aux grandes figures afro-américaines de la pop culture, telles que Miles Davis ou Mohamed Ali.

A 22 ans, ses tableaux font leur entrée dans les galeries du monde entier et finissent par atteindre des prix hallucinants. Aujourd'hui, il est d'ailleurs le peintre américain le plus cher de l'Histoire et sa toile Skull s'est vendue à plus de 110 millions de dollars aux enchères chez Sotheby's en 2017.

La validation du rap game

Commencer dans la misère et finir riche comme Crésus... Les rappeurs des années 90 ne pouvaient qu'être inspirés par un tel parcours. Pourtant, les premières véritables références à l'œuvre du peintre n'ont pas tout de suite pullulé dans le monde du rap et il a fallu un peu de temps avant que ces artistes s'en emparent.

Jay-Z est l'un des premiers artistes à l'avoir s/o en musique. Pas étonnant venant de ce chantre du hustle, de la quête de richesse et de la "black excellence". Dans Picasso Baby, il rappe par exemple à propos de l'un des tableaux qu'il possède, Charles The First : "The modern day version with better features / Yellow Basquiat in my kitchen corner" (La nouvelle version avec de meilleures fonctionnalités / Un Basquiat jaune dans le coin de ma cuisine). L'auteur de The Blueprint s'est d'ailleurs produit à la Fondation Vuitton ce vendredi 14 avril, dans le cadre du lancement de l'exposition Basquiat x Warhol.

D'autres rappeurs américains en ont fait l'une des références de leurs morceaux ou s'en sont inspirés d'une manière ou d'une autre. Drake a par exemple sélectionné les œuvres d'une exposition Sotheby's lui étant en partie consacrée, Kanye s'en inspire pour la création de ses visuels, le producteur Swizz Beatz et Rick Ross se sont fait tatouer son visage... et The Weekend va même jusqu'à imiter sa coupe de cheveux iconique.

Dans le rap français, les références sont moins nombreuses mais il en existe tout de même une flopée. Sur Tristesse Business : Saison 1, Luidji proposait un morceau à son nom dans lequel il disait qu'il avait la même coupe de cheveux (encore un !). Sadek quant à lui, faisait référence au prix de ses toiles sur Roulette Russe 6.5 : "Des cambrioleurs qui savent même pas c'qui volent / pour dix-mille euros, tu rachètes un Basquiat".

Dinos utilise de son côté le nom du peintre pour montrer sa connaissance du monde de l'art. "J'ai du Basquiat, Van Gogh, Salvador Dali / Tous ces rappeurs n'savent pas lire", rappe-t-il sur Sophistiqué. Côté image enfin, Booba et Busy P (aussi connu sous le nom de Pedro Winter) s'étaient inspirés des photos du peintre au côté d'Andy Warhol pour illustrer leur remix du morceau Marche ou Crève en 2008.

L'affiche Wahrol x Basquiat à gauche et le visuel de Busy P et Booba qui s'en inspire à droite.

Malgré tout, le nom de Jean-Michel Basquiat n'est pas encore aussi présent dans le rap français que chez son cousin américain. Peut-être que les deux nouvelles expositions parisiennes permettront de faire connaître son travail auprès d'un public plus large, et que la nouvelle génération s'en inspirera pour ses prochains morceaux. D'autant plus à un moment où les rappeurs reviennent au boom-bap et aux réfs en pagaille qui l'accompagnent...