Pourquoi c'est interdit de toucher à Zizou

Zizou, c'est le patrimoine français. C'est un sportif qui a marqué une génération comme peu l'ont fait auparavant. Le marseillais a inspiré des milliers de jeunes joueurs qui l'ont eu pour modèle. Au fil de sa carrière, il a conquis le cœur des français.

Si bien que, même en dehors des terrains, beaucoup se souviennent des interventions du mythique numéro 10. En interview, au cinéma, ou même dans la musique, Zizou a toujours été plébiscité de la meilleure des manières. Mais un irréductible gaulois ne semblait pas l'avoir encore compris. Noël Le Graet s'est permis de critiquer Zinedine Zidane, malgré tout ce qu'il a accompli en tant que joueur et coach. Une déclaration qui est (vraiment) très mal passée... Mais alors, pourquoi on ne peut pas critiquer Zidane ?

Une icône du sport français

Vainqueur de la Coupe du Monde, de la Ligue des Champions, Ballon d'Or et vainqueur de la LDC en tant que coach également. Zinedine Zidane a tout gagné et n'a clairement pas à rougir de son armoire à trophées aux côtés d'autres légendes du sport tricolore. Il a marqué toute une époque et est même considéré, aujourd'hui, comme l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Grâce à ses buts mythiques mais aussi à son coup de boule, il a contribué à écrire sa propre légende.

Le maître du contrôle

C'est une interview devenue classique. Le numéro 10 qui parle de sa science du contrôle, un geste technique qu'il a élevé au rang d'art grâce à ses qualités exceptionnelles. "C'est la chose la plus importante dans le football." Une phrase que bon nombre de coachs ont dû répéter à leurs jeunes joueurs. Il reste, encore aujourd'hui, l'un des exemples dans ce domaine.

Un pilier de la Pixel War

En dehors des terrains aussi, Zidane a participé aux victoires historiques de la France. Comme celle de la Pixel War au début de l'année 2022. Les internautes avaient fait du portrait du joueur français une des priorités de cette guerre numérique. Il avait même tenu à remercier Kameto pour cet hommage lors de l'évènement. Grand monsieur.

Parce que ce featuring existe

Encore une fois, il participe à fonder le patrimoine français. La preuve avec ce morceau mémorable entre les deux rappeurs (faites la paix svp) et cette punchline que tout le monde a chanté, au moins une fois, à plein poumons : "Je n'ai confiance qu'en mon Desert Eagle et Zizou dans les arrêts de jeu." Merci pour ça.

Et que cette pub aussi

Les moins jeunes s'en rappelleront forcément. "D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures..." Cette publicité pour Volvic, sortie en 2000 aura marqué beaucoup de téléspectateurs. Zizou, comme à son habitude parait calme, insubmersible. La force tranquille.

Même en tant qu'acteur, il nous a plu

Dans Astérix et Obélix : Mission Cléôpatre, Jamel Debouzze lui donnait la réplique. Une séquence de quelques minutes devenue culte, grâce à un film au succès commercial énorme. Zidane qui se remet la mèche derrière l'épaule... Forcément, ça vaut de l'or !

Un homme sensible

Dans une interview Téléfoot, Zizou s'était exprimé à coeur ouvert. Surprenant, il avait même laissé couler ses larmes donnant lieu à une séquence émouvante qui a touché beaucoup de monde. L'extrait "c'est les émotions" est par la suite devenu un meme très répandu sur les réseaux sociaux. Patrimoine culturel dans tous les domaines.

Alors Noël Le Graët, t'as capté ?

Visiblement, le seul qui n'était pas au courant de tout ça, c'est malheureusement Noël Le Graët, président de la FFF. Cocasse, on vous l'accorde. Après avoir critiqué Zizou, il s'est attiré les foudres du monde du sport, à commencer par Kylian Mbappé. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir été prévenus... Pas vrai Ramzy ?

Heureusement, le Président de la FFF a rapidement adressé des excuses à notre Numéro 10 préféré.