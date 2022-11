Pourquoi Cardi B, s'appelle Cardi B ?

Près de 5 ans ont passé depuis la sortie de Bodak Yellow et depuis, Cardi B a su se construire une place rare pour une femme dans le rap game. Principale rivale de Nicki Minaj, elle s'est toujours démarquée par sa personnalité extrêmement affirmée et son côté décalé. Si on connait tous Cardi B, tout le monde ne connaît pas encore l'histoire derrière son pseudonyme.

De son vrai nom Belcalis Marlenis Almanzar, Cardi B est née à New York où elle a grandi avec sa sœur, sa mère et sa grand-mère. Avant de rejoindre le rap game sous le pseudonyme de Cardi B, elle a travaillé comme caissière dans un supermarché et également en tant que stripteaseuse. À cette époque, elle passe beaucoup de temps avec sa sœur, Hennessy Carolina. Elle-même portant le nom d'une marque de whisky, Cardi B se fait appeler par les gens Bacardi, comme la marque de rhum. Avec le temps, son nom se contracte en Cardi B, et c'est celui-ci qu'elle utilise lorsqu'elle a commencé la musique.

Depuis ses débuts, Cardi B revendique fièrement ce pseudonyme dont elle n'hésite pas à raconter l'histoire.

Un nom qui la relie directement à sa sœur, dont elle est très proche.