Pourquoi des centaines de streameuses chinoises se filment... sous un pont ?

Un avant-goût de la société qui nous attend dans quelques années ? Cette vidéo, massivement partagée sur les réseaux, cumule aujourd'hui près de 20 millions de vues et interroge énormément. Quelle récompense peut valoir le coup de passer la nuit à même le sol de la rue, sous un pont - bref, dans les mêmes conditions qu'un SDF - pour se filmer en live... Laurence Méride nous l'explique dans cet extrait, tiré de l'émission quotidienne Rézo.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Soft Porn

L'algorithme de l'application utilise la géolocalisation des utilisateurs. Alors, les vidéastes se déplacent dans des quartiers aisés afin d'améliorer leurs chances d'avoir de nouveaux abonnés riches... et donc de recevoir des dons plus intéressants. Ensuite, elles peuvent rentrer chez elles et s'adonner à une forme de porno soft très répandue en Chine. La Youtubeuse chinoise Naomi Wu, explique le concept : "Un grand nombre d’hommes en Chine aiment regarder et envoyer des messages à des filles qui se filment depuis leurs chambres en utilisant des sites ou des applications."

Publicité

De plus en plus d'utilisatrices sont tentées de répondre à cette demande grandissante et un véritable marché est en train de se développer. Si bien que des agences et des réseaux se créent. Ils se placent en tant qu'intermédiaire "qui touche des revenus sur les dons qu’elles perçoivent sur les plateformes de streaming, en échange de leur fournir une équipe support".

C'est en quelque sorte une mise à jour du service de camgirl, déjà répandu sur Internet depuis des années. Sauf que dans ce cas, il faut d'abord aller trouver ses abonnés sur place. Ce qui donne lieu à des situations irréelles ou toutes ces femmes (et aussi des hommes) se retrouvent en groupe dans la rue pour streamer...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Si Naomi a décidé de partager ces vidéos, qui datent en réalité de l'été 2022, c'est pour mettre en lumière ces pratiques encore inconnues de l'Occident. Selon elle : “Ces femmes (et leurs homologues masculins) financent leur jeunesse en offrant du divertissement contre de l’argent.”