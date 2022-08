Pourquoi il faut arrêter d'utiliser le terme "urbain"

Souvent critiqué par les artistes et les auditeurs, le qualificatif "urbain" est, pour autant, toujours aussi présent dans l'industrie musicale, ce qui commence à agacer certains acteurs du milieu.

Un terme connoté

Ce 3 août, GIMS a relancé un débat : l'utilisation du terme "urbain" pour désigner un artiste. Un débat qui fait rage depuis que le rap est revenu sur le devant de la scène et qui n'est pas prêt de s'arrêter...

A l'origine cette expression, née dans les années 70 aux USA, désignait la musique afro-américaine qui était jouée à la radio. Aujourd'hui "musique urbaine" n'a plus la même signification. Pour beaucoup il sous entend "musique de racaille", "musique de banlieue" de manière péjorative.

Début 2020, Tyler, the Creator avait même déclaré : “Ça craint que chaque fois que nous, et je veux parler des gars qui me ressemblent, faisons un genre, ils mettent toujours dans une catégorie rap ou urbain. Je n’aime pas ce mot ‘urbain’, c’est juste une manière politiquement correcte de dire le ‘N-word’. Quand j’entends ça, je me dis simplement : “Pourquoi ne pouvons-nous pas être dans la pop ?”.

Prise de conscience

Par la suite, le label américain Republic Records avait élevé la voix contre le terme “Urban music” , ajoutant qu'ils "encouragent le reste de l’industrie de la musique à suivre cette démarche".

Un appel qui a suscité une forte mobilisation qui a fait agir les Grammy Awards. En effet, l'organisation a alors décidé de changer le nom de "Meilleur album urbain" en "Meilleur album R&B Progressif".

Et maintenant ?

Malgré ces efforts, le terme subsiste. Les plateformes de streaming, les médias et les maisons de disques continuent de catégoriser le hip-hop, le R’n’B, la soul et le rap de la même manière. Plus précisément, il est reproché d'employer "musique urbaine" pour définir la musique faites par les artistes noirs et arabes.

La musique n'est donc plus définie par son style mais par son interprète. Aya Nakamura et Gazo ne sont pas du tout sur le même registre et pourtant, ils sont sont souvent placés dans la même catégorie.

Le terme "musique urbaine" peut donc facilement être perçu comme une stigmatisation. Il serait désormais temps de changer les choses et d'avoir des catégories basées sur la musique et non l'apparence de son auteur.