Pourquoi il faut arrêter de comparer Beyoncé et Rihanna

Beyoncé et Rihanna font indubitablement partie des plus grandes stars de leur époque et certains veulent croire que les deux icônes se disputent le trône depuis plusieurs années. Pourquoi imaginer une telle rivalité ? Il s'agit effectivement de deux chanteuses au profil similaire, toutes deux noires, icônes de mode, et donc la musique s'inscrit dans une registre semblable. On peut donc aisément comprendre la tendance du public et des médias de les comparer. Sauf que ce questionnement laisse entendre une idée problématique : il n'y aurait pas assez de places pour les deux artistes...

Dans un article récemment publié Médiapart a soulevé la question du sexisme et du racisme inhérents à cette comparaison. En effet, selon Racha Belmedhi, autrice du livre "Rivalité, nom féminin", la musique est un milieu notoirement sexiste : dès qu'une artiste perce, on pense qu'elle va en remplacer une autre. Ça a notamment été le cas pour d'autres "paires de stars", qui ont évolué dans le temps, par exemple Christina Aguilera et Britney Spears.

Lors de sa performance au Super Bowl, Rihanna a annoncé de sa grossesse. Les internautes n'ont pas manqué de rappeler que Beyoncé avait annoncé la sienne de la même façon aux MTV Vidéo Awards de 2011. Confronter leurs deux performances revient à alimenter une rivalité imaginaire entre les deux femmes. En tout cas, rien n'a jamais été révélé, et le fait qu'elles n'aient jamais enregistré de musique ensemble malgré le fait qu'elles partagent toutes les deux une relation professionnelle (et amoureuse pour Beyoncé) avec le rappeur et producteur Jay-Z ne constitue pas une preuve. Non, non, bien essayé.

Le concurrence supposée entre ces deux artistes revêt ici aussi une dimension marketing. Au-delà du fait qu'il s'agisse ici de deux femmes, des milliers de "paires de célébrités" sont mises en opposition depuis toujours... Cependant, d'un point de vue artistique, les deux femmes ne sont pas considérées comme appartenant au même registre. L'une est une artiste à voix et l'autre plutôt une artiste studio.

Elles n'ont pas la même manière de travailler, ni de préparer leur concert, ni de sortir leurs morceaux. La comparaison ici laisse à penser qu'il n'y aurait pas assez de place pour ces deux femmes. Pourtant l'industrie de la musique et nos cœurs sont bien assez grands pour ces deux queens.

