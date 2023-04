Pourquoi il faut regarder "Extrapolations", la série blockbuster sur le réchauffement climatique

Mettre fin au réchauffement climatique est incontestablement le plus grand défi que l'Humanité ait jamais connu. Pourtant, la pop culture ne s'empare encore que trop timidement (voire jamais) de ce sujet crucial. En ce sens, la nouvelle série de huit épisodes Extrapolations vient combler le vide avec une histoire aussi haletante que réaliste. Elle raconte le monde lorsqu'il se réchauffe et la façon dont les humains tentent, tant bien que mal, d'y survivre.

Ce nouveau show dystopique a été imaginé par Scott Burns, qui s'est notamment fait connaître avec Contagion, un film qui racontait la propagation dans le monde entier d'un virus transmis à l'homme par l'animal... dix ans avant le Covid-19. Raison de plus de regarder ce nouveau récit prophétique au casting d'exception constitué notamment de Meryl Streep, Edward Norton, Tobey Maguire, Tahar Rahim, Forest Whitaker ou encore Marion Cotillard.

Une série hyperréaliste

Le premier épisode plonge le spectateur en plein été 2037, lors de la COP42 à Tel-Aviv. Les diplomates doivent se mettre d'accord sur une nouvelle limite de réchauffement à ne pas dépasser (l'objectif d'1,5 ° C maximum a été abandonnée depuis longtemps) mais se heurtent au boss d'une entreprise de la tech surpuissante, à la Elon Musk : Nicholas Bilton. Celui-ci est d'ailleurs joué par Kit Harington, anciennement John Snow dans Game Of Thrones.

Les épisodes suivants se situent à chaque fois à une décennie d'écart, et le spectateur peut apprécier l'évolution des personnages en fonction des décisions qu'ils prennent au fur et à mesure du temps.

Sur une planète Terre toujours plus chaude, polluée et appauvrie, une scientifique (Sienna Miller) tente de garder une trace des derniers spécimens d'espèces en voie d'extinction. A Miami, un rabbin (Daveed Diggs) s'efforce de protéger sa synagogue, menacée par la montée des eaux. La série nous montre aussi un monde dans lequel les "mégafeux" deviennent la norme, et où la qualité de l'air est tellement dégradée qu'il est devenu dangereux de passer du temps à l'extérieur.

Pour dépeindre les conséquences du réchauffement de manière probante, les créateurs ont scrupuleusement étudié les dernières publications scientifiques, comme le raconte Tahar Rahim à nos confrères de France Info : "En fonction des époques, d’après les études scientifiques sur lesquelles sont basés cette écriture qui est une extrapolation, on a anticipé les conflits susceptibles d'apparaître, les endroits où l'eau va monter, de quelle façon les gens vont être malades, les dégâts que tout cela va provoquer et où précisément, quels animaux qui vont disparaître en premier, etc."

"Le chaos n'est pas inévitable"

Chaque jour qui passe démontre que l'urgence climatique devient de plus en plus pressante et concrète. Malgré l'avalanche de mauvaises nouvelles quotidiennes, il est encore possible de ne pas sortir carbonisé de ce faux-pas.

Interrogée par Le Point Pop, la productrice exécutive d'Extrapolations Dorothy Fortenberry a répondu : « En tant que créateurs, il nous a paru de notre devoir moral d'écrire une histoire décrivant comment nous nous acheminons vers cette apocalypse, quelles sont ses conséquences sur notre quotidien et, surtout, comment nous pouvons l'éviter. Il est aussi de notre devoir d'analyser notre réalité et de dire quelles sont les structures et les personnes qui ont rendu le monde tel qu'il est. Et de soulever les questions suivantes : peut-on imaginer une économie différente, basée sur d'autres sources d'énergie ? Le chaos n'est pas inévitable. »

En bref, Extrapolations est la série à regarder absolument... pour avoir une idée du chemin à ne pas suivre.

Disponible sur Apple TV et Canal +.