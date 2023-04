Pourquoi il faut savoir dire stop aux reboots de films et séries

Chaque semaine, un nouveau reboot d'une série ou d'un film est annoncé. Parfois, l'idée d'un reboot d'une oeuvre sortie il y a plusieurs années peu sembler attirante pour le public, mais bien trop souvent, les reboots entrainent une déception générale. Alors pourquoi s'attaquer à des œuvres anthologiques ancrées dans leurs époques plutôt que produire des œuvres originales ? En 2023, le cinéma et les séries ont un goût de recyclé.

Un classique de l'industrie

Entre Star Wars, How I Met Your Mother, Gossip Girl, That 70s show et maintenant Harry Potter et Twilight, la perspective de voir quelque chose de nouveau sur nos écrans rétrécie peu à peu. Mais si les plateformes de streaming et les boites de production persistent à nos offrir du déjà-vu, c'est pour plusieurs raisons.

Premièrement, en créant des reboots, les plateformes font appel aux sentiments de l'audience. Grâce à un public déjà présent, les producteurs savent que les fanbases seront attirées par l'œuvre quelque soit sa qualité, car tout le monde à envie de savoir ce que serait une série Harry Potter deux décennies après les premiers films. Ensuite, les reboots permettent bel et bien aux sociétés de productions de faire des économies. Dans le contexte économiques qui est instables, elles ont besoin d'être sûres qu'elles pourront être rentables. En utilisant des œuvres dont elles possèdent déjà les droits, elles ont juste à changer le casting et à proposer un storytelling attractif.

La sensation que ça donne, c'est que le reboot est un phénomène de ces dernières années. En réalité, l'origine de cette technique remonte au début du cinéma, car lorsqu'une œuvre fonctionne, il faut en tirer tout son profit. Selon le magazine Empire, le film Godzilla sorti en 1954 aurait à ce jour était rebooté une trentaine de fois. Pour Star Wars, il y a 9 films et douze spin-off de l'œuvre initialement sortie en 1977.

Les reboots nous ont habitué à la médiocrité ?

Si les reboots posent tant de problèmes, c'est parce qu'ils ont créé un public sensible à l'exercice. Combien de séries et de films adorés à leurs premières sorties, ont fini par décevoir après leur reboot ? Malheureusement, certaines œuvres revenues d'outre-tombe sont du pain béni pour les critiques cinématographique. Parfois, il faut savoir dire stop. Certaines séries comme Friends, qui ont marqué des générations, n'ont pas cédé à la pression malgré les nombreuses demandes. Car malgré la qualité et le public, les séries ne peuvent pas durer éternellement, et les films qui ont fonctionné à une époque et dans un cadre spatiotemporel précis n'auront pas nécessairement le même succès plus tard.

La modernité abime les œuvres ?

Après l'annonce de n'importe quel reboot, les commentaires les plus fréquents sont ceux qui concernent la diversité. Pour une œuvre comme La Petite Sirène de Disney sortie en 1989, la rebooter en 2023 amène forcément à devoir réfléchir à ces problématiques, dont les choix de castings. Ces décisions affolent surement le public car elles touchent à des souvenirs de leur enfance et à des normes imposées par la société depuis bien trop longtemps. Pour La Petite Sirène, la sortie de la bande annonce a entraîné encore une nouvelle vague de haine concernant le choix de l'actrice. Et pourtant, le renouveau est obligatoire dans une société ou bien souvent, certaines communautés étaient quasi inexistantes sur le petit et grand écran. Aujourd'hui, l'annonce du reboot de la saga Harry Potter a entrainé le même genre de commentaires concernant le choix du futur casting, qui pourrait laisser entrer bien plus de diversité que les œuvres originales.

Quels reboots annoncés en 2023 ?

Quelques reboots ont déjà fait parler d'eux au début de l'année tels que : That 90s Show (de la célèbre sitcom "That 70s Show"), la deuxième saison du reboot de Gossip Girl, Evil Dead Rise sorti au cinéma ce mois-ci, Teen Wolf sur Paramount +... Et parmi ces œuvres, peu sont vraiment reconnues comme des succès. Récemment annoncés : Harry Potter, Twilight, Robocop, Les Quatre Fantastiques, Superman, Legally Blonde ou encore The X-files, ces films et séries recyclés devraient bientôt (re)voir le jour.