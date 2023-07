Pourquoi l’iconique logo "Parental Advisory" disparaît peu à peu des covers de rap français

Présent sur un nombre incalculable de covers de rap, ce petit logo noir et blanc est bien plus qu’un label de prévention : il raconte une histoire. Né de l’autre côté de l’Atlantique pour préserver les oreilles puritaines d’une musique jugée provocante et violente, ce logo est aujourd’hui devenu un élément incontournable des pochettes d’albums de rap américain, de Kendrick Lamar à Lil Baby en passant aussi par Justin Bieber. Pourtant, si en France rien n’oblige les artistes à inclure ce logo dans leur covers, il en est aujourd’hui devenu un élément visuel indéboulonnable. Enfin ça, c’était jusqu’à récemment : depuis plusieurs mois désormais, bon nombre de nouvelles pochettes d’albums du rap francophone se débarrassent de l’iconique Parental Advisory. Retour sur un symbole du rap occidental et son évolution.

Musique du diable

Nous sommes dans les années 80, aux États-Unis. Alors que le président Reagan n’hésite pas à défendre une idéologie américaine toujours plus conservatrice au travers de discours et de mesures fermes, bon nombre de voix s’élèvent contre cette vision du monde déjà jugée rétrograde. A travers l’avènement du rock, du hard-rock et du heavy metal tout au long des années 80, de plus en plus de chanteurs et chanteuses du genre distillent dans leur musique des textes, des rimes et des slogans aussi provocants que contestataires. Chez Prince, Kiss ou Van Halen par exemple, les paroles de chansons sont souvent volontairement crues, choquantes et abordent sans détour des thématiques tel que la mort, le sexe ou encore le suicide. Le but de tout ça ? Jouer avec les mœurs, et déstabiliser l’idéologie d’une Amérique croyante, puritaine et conservatrice. Et ça fonctionne bien, très bien.

Alors quand le rap se popularise de plus en plus au fil des années 80, que les rimes sur les armes et la drogue se propagent dans les Walkman du pays et que MTV diffuse des clips ou apparaissent souvent des femmes en bikini et des armes, c’en est trop. Se crée alors la Parents Music Ressource Center, dit PMRC, une association chrétienne aux moeurs conservatrices qui dénonce massivement ces musiques et la soi-disant violente imagerie qui l’entoure. Derrière cette structure se trouve une femme : Tipper Gore. Son but : protéger les enfants et les personnes non-averties contre ces musique qu’elle juge parfois comme « satanistes ». Alors en comptant sur l’appui de son mari Al Gore et de plusieurs tribunes dans la presse, l’industrie musicale américaine suit cette idée et oblige désormais tous les labels du pays à appliquer sur leur jaquette un logo qui avertirait les parents d’une musique explicite : le logo Parental Advisory Explicit Content est né.

Renverser le stigmate

Très vite, les labels s’affolent : le Parental Advisory, c’est la promesse de la perte d’un public important, les jeunes, et donc devient très vite synonyme de perte de revenus. Pourtant, il n’en est rien : lorsque sort en 1987 le premier album de Ice-T, l’un des pères du gangsta rap américain, l’application du logo noir & blanc pour la première fois sur un album de hip-hop va complètement inverser les prédictions des labels. Certifié disque d’or et tranquillement niché à la 93ème place du Billboard aux U.S, le disque de hip-hop connaît un succès fou, alors même que le rap est encore à des années-lumières de conquérir l’industrie musicale mondiale. Toujours provocateur, Ice-T ira même jusqu’à chanter : « Hey, PMRC, you stupid fuckin' assholes, The sticker on the record is what makes 'em sell gold ». Bon. Le message est clair.

Alors, comme s’il appelait les jeunes à franchir une barrière de l’interdit, bon nombre d’artistes de rock, de metal et de rap constatent que le logo est finalement une aubaine commerciale, et participe grandement à propager ces disques interdits dans la jeunesse. C’est là que le stigmate s’inverse. Si le logo Parental Advisory avait pour objectif de protéger la jeunesse de paroles jugées trop provocantes, il va finalement participer à accélérer la propagation des disques qui en sont estampillés, et c’est notamment le gansta rap américain, à l’époque en plein essor, qui va en profiter.

Plus les années passent, plus le rap américain prend de l’ampleur à travers le monde et plus son lien se renforce avec ce bon vieux logo : détourné sur des casquettes, des T-shirts et toutes autres sortes de goodies, le Parental Advisory devient peu à peu détourné de son usage initial pour être érigé comme un symbole représentatif d’une culture qui dérange : oui le rap américain va à l’encontre des mœurs catholiques, oui ses paroles sont explicites, et ses artistes en sont fiers. Alors l’impact du logo sur la culture hip-hop devient de plus en plus important et significatif, et ce, jusqu’à traverser les océans.

Icône traditionnelle

Si le pays hérite aussi dans les années 80 et 90 d’un héritage catholique de plusieurs milliers d’années, la France, ce n’est pas les États-Unis. Alors quand un disque de hard-rock, de rap hardcore ou de heavy-metal aux paroles toujours plus crues se retrouve dans les bacs français, aucune législation n’oblige les labels à en indiquer le contenu potentiellement explicite sur la pochette. Pourtant, si les rappeurs ne se voient pas du tout contraints d’appliquer cette règle, bon nombre d’artistes du rap français vont quand même appliquer le désormais célèbre logo sur leurs pochettes d’albums : il est devenu un symbole à part entière, et véhicule derrière ses lettres en noir et blanc une certaine image d’un rap français qualitatif, comme s’il était lié à tous les albums classiques du rap américain qui l’arborent fièrement.

Alors tout au fil des années 2000, le Parental Advisory se propage lui aussi de manière exponentielle sur les pochettes d’album du rap français : chez Booba, il apparaît pour la première fois en 2006 avec la sortie de Ouest Side, chez Rohff c’est une année plus tôt, en 2005 avec la sortie de Au-Delà De Mes Limites. Evidemment très influencé par son grand-frère américain, le rap français porte donc de plus en plus ce logo sur ces covers, et ce, jusqu’à en faire un tradition qui perdure. Au long des années 2010, tout une nouvelle génération de rappeurs biberonnés aux classiques de Lil Wayne continuent d’arborer cette même étiquette sur leur pochette : ainsi Hamza, PNL, Kaaris, Gradur et tant d’autres participent à perpétuer cette tradition, et ce, jusqu’à la rendre indéboulonnable. Mais ça, c’était jusqu’au début des années 2020.

S’affranchir d’un code

De nombreuses voix parlent de la fin des années 2010 et du début des années 2020 comme un nouvel âge d’or du rap français et rares sont les avis voix sauraient leur donner tord. Avec un nombre exponentiel de nouvelles propositions chaque semaine, le rap français est aujourd’hui en pleine effervescence, et porte dans les propositions de ses nouveaux talents une volonté marquée de jouer avec les styles, les genres musicaux et les codes, voire, de s’en détacher.

Concernant la présence du Parental Advisory sur les covers d’albums, il semblerait qu’il en soit de même. Sur les derniers projets respectifs de Mairo, J9ueve, Rouhnaa, Wallace Cleaver, Moji & SBoy, Khali, DMS, Lesram et tant d’autres, pas de logo Parental Advisory. Et une question se pose : pourquoi ? Si aujourd’hui aucun artiste ni acteur de la musique et son industrie ne semble pas avoir réellement communiqué sur cette question, il semblerait qu’elle ait une réponse somme toute évidente : celle de l’esthétique.

En proposant des peintures, des dessins minutieux, des visuels d’artistes 3D, des photographies analogiques et finalement, des visuels toujours plus léchés et travaillés, il semblerait quasiment naturel de vouloir se débarrasser d’un logo qui n’a pas forcément la même identité visuelle que le visuel en question, qui prend de la place sur une cover, et qui, rappelons-le, n’est absolument pas obligatoire sur le territoire. De plus, au beau milieu d’une nouvelle génération d’artistes qui repousse sans cesse les codes du rap à travers des morceaux et des visuels toujours plus expérimentaux, l’utilisation du Parental Advisory pourrait presque passer comme une tradition quelque peu dépassée.

Alors entre tradition et volonté de s’affranchir des codes, pas évident de deviner l’avenir qu’aura le logo dans les covers de rap français. Une chose est certaine, c’est que s’il en a fait les plus belles heures, il semblerait qu’aujourd’hui il se fasse simplement de plus en plus discret, sans pour autant avoir complètement disparu des radars.