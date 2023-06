Pourquoi la Gen Z aime tant les films et séries "problématiques" ?

La sortie de la scandaleuse série The Idol avec Lily-Rose Depp et The Weeknd ce dimanche 4 juin a laissé son audience mal à l'aise et questionnée. Pourquoi faut-il que les séries destinées à la jeune génération soient quasiment toujours trash, problématiques ou trop explicites ?

Une génération qui a grandi trop vite

Avec l'avènement du streaming, de plus en plus de programmes destinés à la Gen Z ont vu le jour. Parmi les plus populaires : Euphoria, véritable série phénomène qui a battu tous les records sur HBO. Propulsée par Zendaya en addict à toutes sortes de drogues et jugée souvent trop explicite pour son approche débridée de la sexualité, la série a réussi là ou beaucoup avait échoué : parler à la nouvelle génération.

Malgré l'énorme succès d'Euphoria, la série laisse aux fans une interrogation majeure, dépeint-elle vraiment la réalité du quotidien de la fin d'adolescence ? Le show avec Drake comme producteur, fait parti de ces programmes dit "Coming-of-Age Story", c'est-à-dire l'histoire du passage à l'âge adulte. Mais dans la série, les personnages ont l'air majoritairement plus vieux que 17 ans, se droguent, ont une vie sociale et romantique très développée et tout ça signé Sam Levinson, dont la réalisation se passe souvent de subtilité. À travers le trash, le hard core parfois, cette génération est dépeinte comme celle de tous les excès, se trouvant constamment en quête d'identité.

On lui reproche souvent de vouloir grandir trop vite. En 2007, la série Skins sortait à la télévision britannique et à son arrivée en France, elle eue la même raisonnance qu'Euphoria. Les téléspectateurs eux, étaient les mêmes que ceux de la sérié avec Zendaya, mais bien plus jeunes, et entre drogue et alcool, la Gen Z était déjà influencée par ces programmes très loin d'être édulcorés. Aujourd'hui, les plateformes de streaming ont compris la recette. Qu'il s'agisse de Netflix, de Prime ou de HBO, des séries controversées ont trouvés le succès. Plus récemment, c'est le cas de Dahmer sur Netflix, la série sur le tueur en série Jeffrey Dahmer. Si beaucoup l'ont trouvé bien trop explicite, elle a trouvé un succès hors du commun auprès de ces jeunes. Une preuve supplémentaire de l'acceptation de la violence qui est faite par la collectivité.

Ce dimanche, The Idol faisait son entrée sur HBO, balayant "Succession", populaire auprès des Millenials.

La série, au casting 100% "Gen-Z orienté", met en scène Lily-Rose Depp dans le rôle de Jocelyn, pop star en devenir qui profite de tous les aspects néfastes du showbiz, et The Weeknd en homme de la nuit Tedros dans son premier rôle sur le petit écran. À l'annonce de la série, les spectateurs étaient enthousiastes : le réalisateur est le même qu'Euphoria, les acteurs de gros noms, des caméos de superstars étaient au programme telle que Jennie des BlackPink mais malheureusement , les spectateurs ont rapidement déchanté. Diffusée en avant première au Festival de Cannes, The Idol a donné des haut-le-cœur au public, entre scènes de sexes malvenues et misogynie non-dissimulée.

Mais quelle est la corrélation entre ces programmes que l'on propose et l'audience qui les reçoit ?

À l'origine de nombreuses problématiques

Pour la Gen Z, plus question d'être mise dans des cases. Retirer les étiquettes, casser les codes, elle comprend désormais son prochain et éduque, notamment à travers les réseaux sociaux. Si bien souvent, on lui reproche d'être trop "digitale", la génération a grandi avec internet et les réseaux sociaux, elle en comprend toutes les nuances. Et si la plupart du temps, les réseaux sociaux sont ses meilleurs amis, ils peuvent aussi se lui être terriblement néfastes.

De plus en plus, les regards se tournent vers les questions d'identité de genre, de santé mentale, de sexualité, des aspects qui sont quasi automatiquement représentés dans les séries et films à sa destination. Si la Gen Z a ce perpétuel besoin de transparence dans les programmes, c'est parce que ceux de la précédente génération manquaient souvent cruellement d'inclusivité, de réalité et de transparence. Alors que les problèmes de violence, de drogues... étaient déjà bien présents dans la société de l'époque. Aujourd'hui, la génération Z ne veut pas qu'on lui cache des choses, elle ne veut pas être préservée. Seulement se retrouver en permanence face aux dures réalités du monde entraine la Gen Z parfois à perdre sa sensibilité.

Pour le magazine NBC News, le journaliste Owen Carry se confiait sur l'impact d'Euphoria sur la jeunesse : " Ses intrigues, qui mettent souvent en scène la toxicomanie, l'infidélité et la violence, peuvent être lourdes. Je pense que les gens ont vu le lycée dans Euphoria et se sont dit : "De quoi est-ce-que je manque ?".

Dans le cas de The Idol, la série a pour but de montrer le quotidien d'une jeune femme qui espère devenir une super star, mais les dialogues et les scènes montrent le personnage principal joué par Lily-Rose Depp dans un état dégradant pour l'image de la femme. Malgré les programmes considérés comme "problématiques", certains ont réussi à toucher cette génération toute en exposant de nombreux faits de société, comme c'est le cas de Sex Education sur Netflix.

Le monde finira-t-il enfin par comprendre la Gen-Z ?