Pourquoi la présence de Médine aux universités d'été EELV et LFI suscite autant de crispations ?

Depuis ses débuts, Médine est un rappeur engagé qui allie la plume et le poignard pour paraphraser l'album de Sinik. Le "storyteller" n'a pas manqué d'écrire son histoire depuis son premier album "11 septembre, récit du 11e jour" paru le... 11 septembre 2004. Trois ans jour pour jour après les attentats suicides aux Etats-Unis où les crashes de plusieurs avions (notamment contre les tours du World Trade Center à New York) ont provoqué la mort de près de 3000 personnes. Le décor est planté : Médine aime provoquer et ne s'en cache pas. "Être contesté, c'est être constaté" disait Victor Hugo et Médine l'a bien entendu. Le rappeur havrais s'est notamment exprimé dans les colonnes de Paris-Normandie le 23 août 2023 et dénonce un deux poids, deux mesures . "Quand je m’excuse, que je regrette, moi on ne m’entend pas. D’autres personnes, comme des politiques, qui font des erreurs, on les entend. Moi qui suis d’un certain univers culturel, l’excuse ne m’est pas autorisée. Je traîne un certain nombre de boulets."

Les boulets dont parle Médine sont nombreux. L'artiste fait notamment référence à son ancienne proximité avec Dieudonné en faisant la quenelle (un bras tendu vers le bas en avant, l’autre main posée en haut du bras tendu), un geste qui a aujourd'hui une connotation antisémite. Une attitude qu'il concède regretter en affirmant qu'il condamne désormais fermement l'humoriste.

En 2015, c'est le titre "Don't Laïk " (Don't like/laïque) qui suscite la polémique. "Une ode à la laïcité et qui n’a pas été comprise" selon le rappeur alors que la France est sous le choc des attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo puis contre le magasin Hyper Cacher (17 morts) en ce début d'année. "Il m’est arrivé d’aller trop loin [...] J’ai écrit un morceau très offensif avec un clip et des images qui ne désamorçaient pas le propos. Là encore, j’ai reconnu mon erreur" admet-il, là aussi, pour le Parisien.

Médine ft EELV : Le "hic" de l'été

Mais cet été, si certains - principalement à l'extrême droite - se sont émus de l'invitation lancée fin juillet par EELV (Europe Ecologie les Verts) à l'artiste, au regard de ses prises de position passées. La polémique a véritablement enflé le 10 août. En cause, un message posté sur X (auparavant Twitter) avec un jeu de mots déplacé en réponse à l’essayiste Rachel Khan, petite-fille de déporté juif lors de la seconde guerre mondiale. De nombreuses personnalités dénoncent alors un post aux relents antisémites. Le rappeur clame l'erreur et une méconnaissance du contexte : "C’est une maladresse avec le mot rescapé qui ne prenait pas en compte la charge historique. Je ne savais pas qu’elle avait une histoire familiale liée à la Shoah."

Aujourd'hui, le père de famille réaffirme sa position : "On me taxe d’antisémite et cela me broie. L'antisémitisme est un poison, je le combats depuis longtemps. Si ce tweet avait été antisémite, il aurait été attaqué depuis longtemps."

Depuis, une bonne partie du monde politique s'offusque de la présence du rappeur à ces Journées d'été d'EELV mais également aux universités d'été de la France Insoumise (LFI) même si la députée du Val de Marne Mathilde Panot a tenu a conforter ce choix sur France Inter

Mais cette participation suscite même la controverse au sein du parti écologiste avec plusieurs élus qui ont refusé de participer à l'événement . Médine déplore un manque de communication : "c’est le dialogue entre des mondes qui ne dialoguent pas d’habitude, celui de la politique et de la culture, entre la société civile et la politique, les jeunes des quartiers populaires et les politiques qui ne discutent pas vraiment. Chacun parle de l’autre avec défiance."

Convié par les écologistes, le ministre de l’Industrie, Roland Lescure a décidé de se décommander tout comme Édouard Philippe, ancien Premier ministre et actuel maire du Havre dont la ville accueille l'événement organisé par EELV. Le rappeur a renouvelé sa volonté d'être présent aux universités d’été d’EELV au Havre, son berceau. "L’objet de cette rencontre, c’est de parler de la société à travers la culture. Je maintiens ma présence. On va parler des préoccupations des Français à travers la musique. C’est pour ça que je fais ce métier : susciter des réactions, porter plus loin le champ de ma musique." Le feat entre EELV/LFI et Médine semble tout de même tourner au perdant-perdant.

Médine déprogrammé du festival "Les Solidarités" suite à la proportion de la polémique

Et cette polémique estivale vient de prendre un nouveau tournant qui dépasse désormais la sphère politique. En effet, Médine a été déprogrammé de la 9e édition du festival belge Les Solidarités qui se déroule les 25, 26 et 27 août à Namur. Une décision prise dans un souci "d'apaisement" selon un communiqué de l'organisation publié mercredi 23 août même si à 19h30, son nom était toujours affiché sur le site web du festival .

Le festival affirme ne pas vouloir "subir une polémique dont (nous) ne maîtrisons pas tous les paramètres [...] les Solidarités ne servent pas d'exutoire pour certains au risque de ternir une édition qui s'annonce sous les meilleurs auspices" et cela "malgré les excuses et les explications de l'artiste" se justifient les organisateurs qui estiment être des victimes collatérales des polémiques du rappeur. Médine devait se produire deux jours plus tard, le vendredi 25 août.