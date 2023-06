Pourquoi le rap n'a plus autant la côte qu'avant ?

Absence de numéro 1 du Billboard pour la première fois depuis plusieurs années, concurrence de nouveaux genres, rappeurs sur le déclin... Le rap US n'a plus autant la côté. Alors, dans Rézo, Ngiraan s'est penché sur la question qui fait débat : pourquoi le rap ne fait plus autant vendre qu'avant ? Et les réponses à ce questionnement sont multiples.

En pleine tourmente

Premièrement, l'avènement de différents styles font de l'ombre au hip-hop. Le reggeaton, l'afro et la K-Pop sont devenus des incontournables des charts. Et actuellement, l'artiste le plus streamé du monde n'est autre que J.Balvin, "Le Prince du Reggeaton".

Ensuite, l'attente autour des têtes d'affiche se fait ressentir. Future, Drake, Travis Scott, Cardi B et autres consorts n'ont pas sorti de projets récemment et ils n'ont pas encore de vraie descendants, prêts à prendre le relai. Et même pour les superstars, le game a changé... À l'image du dernier album de Kendrick Lamar, beaucoup critiqué alors qu'il jouissant jusqu'alors d'un statut quasi intouchable.

Les problèmes judiciaires des rappeurs sont aussi une des raisons de l'absence du rap en N°1 Billboard. Beaucoup se retrouvent poursuivis dans différentes affaires et, à l'image de Young Thug, doivent faire une croix sur leur carrière.

De nombreux rappeurs qui étaient promis à un avenir radieux sont également décédés. Et comme Pop Smoke, Mac Miller ou XXXTentacion, certains artistes n'ont jamais vraiment pu atteindre les sommets.

Mais le rap n'est pas mort. Il se réinvente simplement, amenant avec lui son lot de changements. Pendant ce temps, d'autres genres et d'autres artistes prennent le relai. Mais l'intérêt du public est inchangé, ou presque. Alors, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un rappeur, ou une rappeuse, ne récupère le trône (cc Ice Spice).