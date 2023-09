Pourquoi les médias minimisent les violences sexistes ?

Rose Lamy crée en 2019 le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, où elle liste et analyse le traitement sexiste des femmes et des violences sexistes et sexuelles dans les médias. Aujourd'hui, le compte cumule plus de 225 000 abonnés.

L'affaire Daval comme cas d'école

Dans Quinze avec Bintily, elle est revenue sur la cas de l'affaire Daval en 2017. Après le meurtre de sa compagne Alexia, Jonathan Daval prendra le pari de dissimuler son crime en accusant un rôdeur ou un tueur de joggeuse. Tous les médias vont alors considérer sa version des faits comme étant la réalité, lui donnant l'image d'une "seconde victime".

Même après les aveux de Jonathan Daval, le terme de "féminicide" sera évité par les médias.

Rose Lamy était l'invité de Quinze à l'occasion de la sortie de son nouveau livre "En bons pères de famille".