Pourquoi les rappeurs québécois cartonnent en France ?

Montréal, the new Bruxelles ?

Depuis une dizaine d’années, le rap français lime progressivement ses frontières en intégrant à son microcosme les scènes d’autres pays francophones. La Belgique a été le point d’entrée originel, avec les percées successives de nombreux rappeurs bruxellois à partir de 2013-2014, puis l’accès de certains d’entre-eux au statut de véritables têtes d’affiche. Au cours des années suivantes, bien aidées par la démocratisation des modes de diffusion de la musique, et notamment l’explosion des plateformes de streaming, les scènes francophones d’autres pays ont atteint nos frontières : Suisse, Maroc, Sénégal, Comores …

Le Québec n’est pas en reste, avec de plus en plus de rappeurs montréalais dans les playlists des auditeurs de France Métropolitaine. Rowjay, Loud, Obia le Chef, Enima, Lost, font partie de cette génération capable de s’imposer en dehors de ses propres frontières, et de faire mentir le passé. Historiquement, le rap québécois a en effet toujours eu beaucoup de mal à dépasser un certain plafond de verre chez nous. Dans l’hexagone, à l’exception de quelques collaborations, passées sous les radars pour la plupart d’entre elles, la vision de la scène canadienne francophone est longtemps restée très limitée, voire caricaturale. Le rappeur montréalais le plus populaire en France est longtemps resté Le Roi Heenok, beaucoup plus connu pour ses vidéos que pour sa musique.

Finalement, la meilleure vitrine de la scène québécoise en France est restée Rap Contenders / WordUP!, des compétitions dans lesquelles les rappeurs d’Outre-Atlantique ont eu l’occasion de prouve r aux français qu’ils étaient capables de leur tenir tête voire même de les déclasser sans trop forcer. Une belle manière de démontrer le niveau du rap québécois, même si on peut regretter que cette mise en avant ne se soit faite que dans l’opposition au rap français, et n’ait pas ouvert la voie à une collaboration plus régulière entre les deux pays.

France - Québec : une relation historiquement compliquée

Les raisons de ce désintérêt du public français pour la scène québécoise sont nombreuses et variées. En premier lieu, on peut incriminer nos propres difficultés à nous faire aux accents trop prononcés, et aux formes de français trop éloignées de celles que l’on pratique dans nos frontières. Si on prend comme référence la vague bruxelloise menée par Damso, Shay, Caballero et Jeanjass, Hamza et consorts, on constate bien que personne ne rappe avec un accent flamand bien prononcé, et on peut supposer qu’il leur aurait été plus difficile de s’imposer chez nous si c’était le cas. Côté québécois, en revanche, on ne peut pas se cacher : l’accent local est encore très présent, et c’est bien souvent la première chose que l’on remarque en tant qu’auditeurs français.

En parallèle de nos difficultés à accepter facilement une prononciation trop éloignée de celle que l’on pratique quotidiennement, les différences en termes de lexique, de syntaxe orale, de morphologie, ont également freiné la diffusion du rap québécois dans l'Hexagone. Les rappeurs de Montréal ou Laval ne font en effet aucune concession sur le langage(de la même manière qu’un marseillais, un sevranais ou un roubaisien), y compris dans l’utilisation d’anglicismes, de franglais, ou de mots ou idées rappés directement dans la langue de Shakespeare.

Heureusement, depuis, les auditeurs français ont connu Stavo pour les champs lexicaux improbables (“albatteur, c’est un mot que j’ai inventé”, “Pilonli, c’est le bruit des keufs”, etc), Hamza pour le franglais (“j'arrive en mode dressed chic / Dans vos club on tape la hchouma à ces bad types / Yeah bitch, mate les turn up pour ton baby boy”), et Freeze Corleone pour la syntaxe inusuelle et l’audace dans la concordance des temps (“j’écris comme si j’ai fait la Sorbonne”).

Il faut ajouter à cela les nombreux freins au développement de la culture hip-hop au Québec : il y a encore dix ans, de nombreux bars étaient interdits de diffuser du rap, sous le prétexte un brin bancal que cela risquait d’attirer le gangsterisme . On peut également citer les taux d’anglophonie et de bilinguisme, bien plus forts qu’en France, permettant aux auditeurs québécois de se contenter du rap américain, sans avoir à chercher d’équivalents chez eux.

Historiquement, l’exportation du rap francophone canadien a donc souffert de nombreuses difficultés. Cependant, la situation a progressivement évolué, permettant l’émergence d’une partie de la scène montréalaise en France métropolitaine. La démocratisation des nouveaux modes de diffusion de la musique, et la transformation des moyens de communication et de promotion, ont permis à l’industrie du rap québécois d’abolir les frontières naturelles et de fondre sur le marché de la musique francophone sans le moindre intermédiaire.

La montée en puissance du rap québécois

Des parts de marché ont donc été grignotées par Loud, Enima, Rowjay, et d’autres, avec une montée en puissance incontestable, attestée par tous les indicateurs possibles. Présents dans les playlists sur les plateformes de streaming, de plus en plus invités en featuring, relayés par les médias, sollicités en interviews, les nouveaux représentants de Montréal en France s’imposent doucement mais sûrement comme des incontournables.

Signe que cette réussite apparente n’est pas qu’un feu de paille ou un mauvais tour des algorithmes de Spotify et Youtube, certains d’entre eux prennent d’assaut les salles de concerts et les festivals côté vieux continent. C’est notamment le cas de Loud ou de Fredz, dont le public est suffisamment nombreux chez nous pour que des tournées soient organisées. Le plus gros marqueur de popularité reste cependant la programmation sur les gros festivals, comme Loud et Rowjay aux Ardentes cette année.

Si elle ne constitue pas encore une tendance dominante sur la scène francophone, la proposition artistique québécoise a le mérite d’ingérer directement ses influences américaines en comprenant ses codes, là où les rappeurs hexagonaux n’en proposent qu’une adaptation très contrainte par leurs modes de vie parfois très éloignés du modèle US. La scène montréalaise, déjà très affirmée chez elle, pourrait donc mener le rap français une nouvelle évolution artistique, en important chez nous de manière plus naturelle les grandes tendances d’outre-atlantique.

En constant renouvellement, de moins en moins contraint par ses frontières administratives, le rap français s’ouvre de plus en plus aux scènes d’autres pays francophones. Avec ses spécificités fortes, ses artistes expérimentés, et sa capacité à diversifier sa proposition artistique, le rap québécois attire de plus en plus l’attention des auditeurs français, et pourrait, à terme, devenir l’une des scènes les plus influentes du rap francophone.