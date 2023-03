Pourquoi lnternet Archive est menacé de disparaitre ?

Bientôt la fin d'Internet Archive ? La "mémoire d'Internet" et également la plus grande bibliothèque numérique du monde est attaquée en justice par plusieurs éditeurs...

Quatre précisément : le Français Hachette et les Américains Penguin Random House, Harper Collins et John Wiley & Sons. Ils accusent Internet Archive de ne pas respecter les droits d'auteur de leurs ouvrages. Car depuis 2020 (et la fermeture des librairies pendant le Covid), la plateforme qui se veut aussi être une immense bibliothèque numérique, laisse libre accès aux livres, permettant leurs emprunts par plus d'une personne à la fois.

Publicité

Malheureusement, ce procès met à mal Internet Archive car son issue pourrait être déterminante pour l'avenir de la plateforme. Ce serait donc toute la mémoire d'Internet qui pourrait disparaître. Car le site permet, grâce à sa "Wayback Machine" de pouvoir visiter les sites Internet tels qu'ils l'étaient, et ce depuis leur création...