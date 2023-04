Pourquoi Luther fascine tant ?

Devenue une petite tradition chez de nombreux médias rap, la fameuse liste des “10 / 15 / 23 rappeurs / rookies / promesses qui vont exploser / à suivre / sur qui miser cette année” est généralement une bonne indication de la ligne éditoriale du site qui la compose : certains misent sur des artistes qui viennent de signer en maison de disques, d’autres vont chercher dans les bas-fonds de l’underground, tandis que certains misent plutôt sur les chiffres. En 2023, une constante a cependant mis tout le monde (ou presque) d’accord : le nom de Luther, jeune pousse de moins de 20 ans à l’univers artistique déjà bien affirmé.

Luther : présentation

De ses premiers titres publiés sur Soundcloud à l’âge de 14 ans jusqu’à sa signature au sein du label Sublime (Disiz), Luther a déjà publié 5 projets, uniquement en formats courts (8 titres ou moins). Masqué, comme beaucoup d’artistes de la jeune génération, il refuse jusqu’ici de s’exprimer en interview, préférant se raconter directement en musique, et communiquer avec son public via les réseaux sociaux.

Côté sonorités, son empreinte est moins marquée que celle d’autres rappeurs de la new wave. Là où on caractérise assez simplement la direction artistique de winnterzuko, So la Lune ou Kerchak, celle de Luther couvre un éventail trop large pour être résumé : des notes de piano mélancoliques de LESSGUI aux touches électroniques de uet, il mise autant sur une écriture aux rimes denses que sur des flows plus aériens.

On pourrait bien entendu l’affilier à la vague Plug qui secoue le rap français depuis 2020, mais il est encore trop tôt pour enfermer Luther dans une catégorie, ou faire de lui le représentant d’un sous-genre spécifique. La toile de fond de son univers est en revanche parfaitement définie, et on parlerait même plutôt de deux toiles de fonds différentes et complémentaires.

Les deux Luther

De plus en plus de rappeurs assument de présenter deux personnalités artistiques à leurs auditeurs. On pense évidemment à Sch et son personnage de Julius, ou à Laylow et son alter-égo Mr Anderson. L’univers de Luther ne présente pas une différenciation aussi appuyée, mais le rappeur fait régulièrement référence aux deux personnalités qui cohabitent dans sa caboche : “j’suis comme Hyde et Dr Jekyll”, “j’suis comme Yuto et Yugi, deux personnalités dans une seule tête” (malgré la petite erreur repérée par Le Règlement , sur laquelle l’auteur de ces lignes n’aurait pas tilté lui-même car trop vieux pour ces références).

L’alter-égo de Luther serait donc ce personnage masqué qui se dévoile un peu plus dans son dernier EP, Ami. Il est donc inspiré par Ami, un personnage de 20th Century Boys, manga paru entre 2000 et 2006 au Japon et adapté en film d’animation en 2008-2009. Ami est le leader d’une secte apocalyptique, c’est le principal antagoniste du récit, et c’est surtout un personnage à l’identité secrète, que ni le lecteur, ni les personnages principaux ne connaissent. Pour complexifier encore un peu le rapport entre ce personnage et Luther, on apprend finalement [ATTENTION SPOILERS] que deux personnes différentes se cachent en réalité sous le masque d’AMI.

L’autre Luther est plus terre-à-terre, en prise directe avec le quotidien du jeune homme. Fier représentant d’une génération de geeks à tendance nerd, il ne se considère “pas comme un mec du dehors” comme “un mec du net”. L’essentiel du décor de ses textes est limité aux quelques mètres carrés de sa chambre d’adulescent. Dans cet univers à l’espace très limité, les écrans sont le centre de la galaxie : “j’ai joué à la play de l’avant-veille à la veille, et demain j’vais faire pareil”. Reste à savoir si le jeu est une véritable passion qui le nourrit, ou si son principal intérêt est de tuer le temps pour éviter de trop tourner en rond dans sa cellule tout confort.

Jamais célébré, ce quotidien en situation de semi-liberté est en effet décrit comme une boucle infinie dont le jeune homme peine à s’extirper, le plongeant dans un état qui s’approche dangereusement de la dépression : “tous les matins je m’habille comme si j’allais sortir, comme si j’allais quitter mon ordi / Je m’abrutis devant Rick et Morty, mon rythme de vie devient mortifère”.

L’expression du mal-être

Il y a encore 15 ans, qualifier un individu de geek pouvait avoir un sens légèrement péjoratif. C’était encore plus le cas quand l’individu en question était rappeur : avec ses références aux jeux vidéo et aux mangas, son côté loser assumé, sa grosse activité sur myspace, et sa provenance géographique, Orelsan passait pour un véritable extraterrestre quand il a commencé à percer en 2008-2009. Depuis, la donne a changé : quand Tsugi Mag présente Luther comme “geek et casanier” , personne ne s’offusque. Le jeune artiste se raconte tel qu’il est, sans chercher à embellir son décor ou sa vie.

C’est justement cette sincérité qui lui permet de dépasser sa simple fonction de rappeur capable d’aligner les allitérations et de débiter des couplets denses : en livrant des textes de plus en plus personnels, et surtout, en prenant du recul sur lui-même pour proposer de vrais moments d’introspection, il donne de l’épaisseur à son univers, tout en complexifiant sa personnalité. Ses tendances au cynisme, à la mélancolie, voire parfois au désespoir, transpirent dans ses titres les plus noirs, et si quelques éclaircies laissent quand même espérer une amélioration de sa condition, sa musique exprime surtout un mal-être général que l’on retrouve chez de nombreux auditeurs de sa tranche d’âge.

Très précoce, avec des premiers titres publiés à 14 ans et un premier projet à 16 ans, Luther n’en est encore qu’aux prémisses de sa carrière. Ses références sont celles de sa génération, son mode de vie est le reflet de celui de milliers d’adolescents et jeunes adultes, et sa musique épouse les obsessions de toute la nouvelle vague d’artistes ayant connu une percée après le grand confinement du printemps 2020. Déjà célébré par une nuée d’observateurs comme l’un des principaux espoirs du moment, signé dans un label qui privilégie la créativité, et laisse ses artistes s’exprimer, Luther a déjà toutes les cartes en main pour franchir des étapes importantes et devenir un artiste majeur.