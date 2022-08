Pourquoi Messi va faire une saison incroyable (oui, on s'emballe déjà)

Le sextuple ballon d'or sort d'une saison mitigée avec le Paris Saint Germain. Alors qu'il devait être la pièce finale pour conquérir la Ligue des Champions, le génie argentin n'a pas su montrer son meilleur niveau lors de sa première année dans l'hexagone. Mais cette mauvaise passe est bien révolue et en voici les raisons :

Une bonne préparation

L'année dernière, Lionel Messi avait signé au PSG le 10 août. Une date assez tardive qui ne lui avait pas permis de faire la préparation avec ses nouveaux coéquipiers. De plus, l'ancien barcelonais sortait vainqueur d'une Copa America qui s'était clôturée le 11 juillet. Il sortait donc d'une saison très longue et a commencé la suivante le 29 août contre Reims.

Cette fois ci, ce sera différent. Messi a pris, comme tout le monde, ses vacances après la trêve internationale et a repris l'entrainement le 4 juillet. Il a donc la même préparation que ses partenaires. Que ce soit au niveau physique ou tactique, le numéro 10 argentin n'aura donc pas de retard par rapport à ses coéquipiers.

Adaptation

La saison 2021-2022 était une année de transition pour Messi. En effet, la pulga sortait de plus de 20 ans passés à Barcelone. Que ce soit au niveau de sa vie personnelle ou de ses habitudes dans le club catalan, tout a été chamboulé. Messi a donc du découvrir de nouveaux partenaires, une nouvelle culture et un nouvel environnement. De plus, il a du s'adapter à un nouveau championnat. La Ligue 1 ne possède pas les même caractéristiques que la Liga et après 17 ans dans le championnat espagnol, la mise à jour peut mettre du temps à arriver.

Pour sa deuxième année, Messi ne sera plus dans la découverte. Désormais, il connait ses adversaires, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions ne devrait donc plus être surpris des principes physiques et tactiques du championnat de France. La cohésion avec ses partenaires ne sera également plus un problème, fini donc les incompréhensions et passes dans le vide.

Poste

La précédente année, Messi n'était pas parfaitement situé sur le terrain. Souvent positionné sur le flanc droit de l'attaque, le numéro 30 du PSG n'a plus les capacités de percution pour performer dans ce secteur. Au fur et à mesure des années, son jeu s'est mué en celui d'un numéro 10 plus que celui d'un ailier ou d'un attaquant. Mais ce mauvais poste, c'est du passé.

Galtier a affirmé cette année que le système allait être un 3-4-1-2. Un système qui permettra à Messi de se muer en 10 derrière Kylian Mbappé et de permuter avec Neymar au poste de deuxième attaquant. Le natif de Rosario sera donc au cœur du jeu, à la création, là où il est, aujourd'hui, le plus performant.

Equipe plus concernée

Si Lionel Messi a sous performé l'année dernière c'est aussi corrélé à l'une des pires saisons du PSG (ère QSI) en terme de jeu. En effet, si le club a terminé vainqueur de la Ligue 1, le jeu proposé par le club de la capitale a été plus que décevant. Un fait qui s'explique surtout par un grand manque de motivation de la part de certains joueurs, dont Messi.

Cette année, les choses semblent différentes. L'arrivé d'un nouvel entraîneur et le recadrage du président Nasser al-Khelaïfi ont redonné une mentalité de vainqueur aux parisiens. En témoigne l'attitude exemplaire de Neymar depuis la reprise.

Avec un effectif plus concerné, aucune raison de voir Messi ne pas se mettre au diapason et affaiblir son équipe.

Coupe du monde

Année réussie car année de Coupe du Monde. A partir du 21 novembre se tiendra la fameuse compétition au Qatar et celle ci sera certainement le dernier grand défi de la carrière de Lionel Messi.

Après de nombreuses années difficiles avec sa sélection, la pulga a enfin décroché un titre l'été dernier. Un titre qui a suscité beaucoup d'émotion chez le génie argentin. Si beaucoup ont critiqué le fait qu'il n'ai jamais rien remporté avec son équipe nationale, il est, désormais, impossible de le faire. Cependant, si il arrive à ramener la Coupe du Monde à son pays, Messi rentrerait à tout jamais dans le cœur des argentins et clôturerait, de la plus belle des manières, l'une des plus grandes carrières de l'historie.

Et si le joueur du PSG veut être performant en novembre, il faut qu'il se prépare du mieux possible avec son club et ainsi donner le meilleur pour l'équipe de la capitale.

La fierté du champion

Enfin, le dernier élément qui prouve que Lionel Messi va faire une grande saison est sa fierté de grand joueur. Si il fait partie des plus grands joueurs de l'histoire, c'est qu'il a toujours été régulier. Au même titre qu'un Cristiano Ronaldo, cette régularité est l'élément qui marque la différence entre un très bon joueur et un grand joueur.

Lionel Messi sait qu'il a raté sa première année au PSG et son orgueil de champion aura du mal a accepter un deuxième échec d'affilée. Il veut prouver qu'il peut réussir dans un club différent que le FC Barcelone, qu'il peut toujours remporter la Ligue des Champions, qu'il peut encore être le leader technique d'une équipe et qu'il peut être performant à son âge.

Comme il l'a énoncé surs son Instagram : “Je suis sûr que de bonnes choses vont arriver en 2022, ce sera une année importante et nous nous battrons”.

Pour toutes ces raisons, Messi doit et va montrer qu'il n'a rien perdu de son talent et qu'il va retrouver le sommet.