Prinzly : l'homme derrière les hits de Damso, Hamza, Disiz... sort de l'ombre

Vous ne connaissez peut-être pas encore son nom mais sa musique vous est forcément familière. Le compositeur multi-platine Prinzly, à qui l'on doit notamment quelques-uns des plus gros morceaux de Damso, Hamza ou encore Disiz, fait partie des rares artistes qui peuvent se targuer d'avoir "terminé le game" du beatmaking.

Après une quinzaine d'années passées sur les machines, le Bruxellois a décidé de se lancer un nouveau défi : sortir son premier album en tant que rappeur.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Quand le beatmaking prend le dessus

En réalité, ce n'est pas sur son album Passager 8 qu'il a écrit ses premières rimes. Lorsqu'il se lance dans le hip-hop, dans la deuxième moitié des années 2000, Prinzly choisit le rap. Avec l'un de ses amis proches, il débite ses premières rimes sur des faces B. Il intègre ensuite le groupe Golden Boys, qui lui permettra de connaître ses premiers succès à Bruxelles.

Mais après quelques temps, Prinzly en a marre de rapper sur des faces B et se lance dans la composition. Le collectif Street Fab, réputé à l'époque pour être l'un des meilleurs groupes de beatmakers rap français, le repère rapidement et le signe en tant que rappeur. A ce moment-là, il rappe autant qu'il compose. Mais très vite, les placements de prods du jeune artiste se révèlent plus nombreux et fructueux, ce qui incite Prinzly à mettre sa carrière de rappeur de côté pour se concentrer à 100 % sur sa carrière de producteur.

Une quinzaine d'années de carrière

L'œuvre de Prinzly est vaste, et en quinze ans de production, il a travaillé avec une palette d'artistes bien distincts. Le Bruxellois a notamment produit des morceaux classiques pour La Fouine comme Paname Boss mais aussi des titres pour Diam's ou encore Amel Bent.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Plus récemment, son nom a beaucoup été associé à celui d'Hamza, pour qui il a produit de nombreux morceaux de Paradise et de 140 BPM, mais aussi à celui de Disiz, pour qui il a co-produit l'excellent Rencontre, sorti en 2022 sur son album L'Amour.

L'expérience QALF

Lorsque l'on évoque la musique de Prinzly, il est aussi très difficile de ne pas évoquer sa collaboration étroite avec Damso. Les deux artistes bruxellois se connaissent depuis Batterie Faible mais il ne se rencontrent véritablement qu'après la sortie de Lithopédion. Ils organisent une première session studio ensemble et ce qui devait arriver arrive évidemment : c'est le coup de foudre artistique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Quoi de plus étonnant lorsqu'un rappeur comme Damso, réputé comme très aventureux et ultra tatillon sur le plan musical, commence à travailler avec un producteur comme Prinzly, fasciné par l'œuvre de Kanye West, lui-même considéré comme l’un des grands maîtres de la réal et du beatmaking ? Tout le monde connaît le résultat puisque les deux artistes ont choisi de réaliser ensemble QALF, puis QALF Infinity, qui ont été les cartons que l'on connaît aujourd'hui.

Un premier solo mûrement réfléchi

Quelques années plus tard, après plusieurs expériences concluantes dans la réalisation, c'est à la construction de son premier album solo que Prinzly s'attaque. Cette fois-ci, une nouvelle ambition le guide : celle de passer à nouveau derrière le micro, comme a pu le faire Myth Syzer le 10 février dernier avec son album POISON.

Le premier projet solo de Prinzly, Passager 8, est le fruit de plusieurs années de travail et de réflexion. Le titre annonce d'ailleurs la couleur : il sera très influencé par l'esthétique des films de Science-Fiction à la Interstellar, 2001, L'Odyssée de l'Espace et autres Ad Astra. On y retrouvera d'ailleurs quelques-uns des artistes qu'il a fait briller précédemment en tant que producteur : Hamza, Laylow et Disiz mais aussi Tiakola.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En attendant de pouvoir écouter ce que donnera cette nouvelle étape dans la carrière de Prinzly, avec la sortie de l'album Passager 8 ce soir à minuit, il est déjà possible de s'échauffer avec les deux EP préparatifs sortis en 2022 : Acte I : Propulsion et Acte II : Ciel.