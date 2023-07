Prithika Pavade : "j'ai encore plein de choses à réaliser, ce n'est que le début pour moi"

On ne peut que ressentir une certaine sensation de vertige lorsque l'on plonge dans le palmarès de Prithika Pavade. À 18 ans, la pongiste cumule plusieurs titres français, européens et internationaux qu'elle a su remporter pendant sa montée en niveau. "Vu que mon père faisait du tennis de table en Inde, et que mon frère s'y était mis, je me souviens qu'il y avait toujours des raquettes dans notre appartement."

Les parents de Prithika l'inscrivent à 7 ans au club du Bourget en Seine-Saint-Denis. Tout son talent se révèle assez vite. Deux ans plus tard, elle remporte pour la première fois le championnat de France dans sa catégorie. C'est le début d'une longue épopée faite de victoires et de podiums. "Je pense que j'ai toujours aimé la compétition. Mais à l'heure actuelle, j'ai encore plein de choses à réaliser, ce n'est que le début pour moi."

Prendre son temps pour briller aux JO

En avril 2021, résultat d'un travail acharné, Prithika se qualifie à seulement 16 ans, aux Jeux olympiques de Tokyo. Quelques mois plus tard, elle se fait sortir dès le premier tour. La benjamine de la délégation tricolore à cette olympiade n'en garde pas un goût amer. "C'était très particulier parce que c'était pendant le Covid, il n'y avait presque pas de public. Ça reste la plus grande compétition, mais ça avait une saveur particulière."

Prithika regarde les Jeux de Paris 2024 avec attention. Des premiers JO sans le Covid et à domicile. "On sait que c'est dans ce genre de moment qu'on va pouvoir se transcender. Après, je sais que ça ne va peut-être pas être l'olympiade où je vais le plus briller. À Tokyo, j'ai eu l'expérience des premiers Jeux. Là, à Paris, ça va être historique. Je regarde surtout les Jeux de 2028 et 2032 où je pourrai performer le plus possible."

Des olympiades attendues, mais surtout préparées bien en amont aussi bien physiquement que mentalement. Si Prithika poursuit des études supérieures scientifiques, elle sait qu'en ce moment sa priorité, c'est le sport. "Ça fait des journées assez chargées. De manière générale, je m'entraîne deux fois par jour." Une vie bien cadrée qui lui a permis de progresser à son rythme et d'entrer, en ce mois de juillet, dans le top 50 mondial des meilleures pongistes.