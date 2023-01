Qu'est devenue Jennifer Coolidge, la maman de Stifler ?

Actrice mythique durant les années 2000, Jennifer Coolidge est ce que l'on appelle une actrice productive. Elle a enchaîné les petits rôles pour pouvoir avoir un jour avoir sa chance de briller. Aujourd'hui, elle vient d'obtenir la consécration.

De American Pie aux Golden Globes

Toute une génération a été marquée par celle qui jouait si bien la maman d'Eric Stifler dans la franchise American Pie. Véritable première nommée au terme de "MILF", elle a était l'objet du désir des amis de son fils fictif (mais pas que), pendant près d'une décennie.

Celle qui a commencé comme serveuse dans un restaurant New Yorkais a d'abord enchaîné les apparitions dans des séries TV afin d'obtenir un jour sa chance au cinéma.

Si elle est apparue dans de nombreux films dans les années 2000, c'était toujours dans rôles secondaires, où elle brillait tout de même grâce à son humour. De American Pie (1999) à Legally Blonde ou encore A Cinderella Story, les rôles de blondes sulfureuse lui collent à la peau et feront part entière de sa réputation à Hollywood.

Jennifer Coolidge faisait parti du paysage oublié de la pop culture des années 2000 jusqu'à son revival en 2019. C'est en slidant dans les DM d'Ariana Grande que celle-ci se retrouve à l'inviter à faire partie de son nouveau clip "Thank U Next". Inspiré des années 2000, elle demande à Jennifer Coolidge de retrouver son personnage de Paulette (Legally Blonde). Le succès du clip, visionné 747 millions de fois sur YouTube, entraîne tout de suite un nouvel engouement autour de l'actrice qui entre alors en contact avec un tout autre public. Pour elle, l'apparition dans ce clip a sauvé sa carrière.

Si on entend parler d'elle de plus en plus ces derniers temps, c'est pour son retour inespéré sur les écrans depuis le début de la série The White Lotus. Elle y interprète le rôle de Tanya McQuoid, une femme riche et instable, parmi les merveilleux personnages de la série qui a marqué l'année 2022 considérablement.

Une année qui a véritablement marqué son retour, car on pouvait également la retrouver à l'affiche de The Watcher, la série "True Crime" de Netflix inspirée d'une histoire vraie. Dans celle-ci, elle interprète encore une fois un personnage louche et dramatique avec une justesse rare.

La consécration, elle l'a véritablement trouvée à travers The White Lotus, qui lui a permis notamment de remporter deux prix de taille cette année : meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique aux Emmy Awards ainsi que le Golden Globe de meilleur actrice secondaire. White Lotus repart aussi des Golden Globes avec sa propre statuette dans la catégorie meilleure mini-série.

Aujourd'hui, Jennifer Coolidge a ouvert une nouvelle porte à sa carrière grâce à des rôles plus dramatiques. On peut tout à fait s'attendre à la revoir très vite sur le petit et grand écran.