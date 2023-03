Quand Damso a posé son couplet en one-shot devant Zola

On le sait, Damso est une machine en studio. Quasiment tous les artistes qui ont déjà featé avec lui le décrivent comme un professionnel de la cabine. Aussi techniques soient ses couplets, il ne faut jamais plus de quelques prises au Bruxellois pour finir d'enregistrer ses morceaux. Dans Studio 41, Zola est revenu sur le featuring "Cœur de Ice", présent dans son dernier album "Diamant du Bled". En plus de revenir aux bases, avec un couplet très sale (qui a d'ailleurs énormément plu à ses fans), Damso a lâché une nouvelle masterclass en cabine.

