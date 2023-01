Quand Drake ne paye pas son ghostwriter !

Rends l'argent ! Dans une interview pour VladTv, le ghostwriter de renom Quentin Miller a laché une bombe. Drake l'aurait ghosté et carrément laissé en plan sans le payer malgré un gros travail effectué.

En effet, sur la mixtape If You're Reading This It's Too Late, il aurait participé à l'écriture de cinq sons. Un travail jamais récompensé, puisque le Canadien, en plus de ne pas le payer, n'aura jamais assumé avoir été ghostwrité.

Meek Mill a tout vu

En 2015, alors que Drake et Meek Mill sont en clash, ce dernier pointe du doigt l'aide de Quentin Miller à l'écriture du projet. La honte pour l'artiste, alors que le ghostwriting est très tabou dans le rap game.

À la suite de ces accusations, le Canadien s'est éloigné de son ghostwriter, allant jusqu'à le bloquer et ne pas le payer. Des années après, le coup de traître n'est toujours pas passé. Et Quentin Miller continue d'en subir les frais. Il déclare dans l'interview : "Maintenant, à chaque fois que quelqu'un veut travailler avec moi, cela suppose que je sois un fantôme. Mais je ne suis pas un putain de fantôme."