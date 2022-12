Quand la journaliste Anne-Laure Bonnet met un coup de pression à Zlatan

Un jour, Anne-Laure Bonnet interview Zlatan. Tout se passe bien jusqu'a ce que la journaliste se trompe en anglais. Le joueur la corrige et là ... c'est le drame. La journaliste s'énerve et tient tête au joueur. Elle dit au suédois que le reste de l'émission se fera en français et elle continue l'air tendu. Tout le monde autour d'eux s'inquiètent pensant que le joueur va partir ou s'énerver devant la journaliste.

Mais étonnement, il rit et continue l'interview. Anne-Laure, toujours très énervée, punchline le joueur qui adore ça. Elle explique sur le plateau de la matinale de Mouv' que

le suédois aime qu'on lui tienne tête

Il est entouré à longueur de journée de gens admiratifs, qui lui parlent avec des pincettes et qui s'écrasent. Cette histoire aura prouvé qu'il ne faut pas forcement adapter ses réactions au degré de célébrité de quelqu'un.