Quand le rap français rencontre la pop : portrait d’un mariage conçu pour durer

Du haut de leurs batteries acoustiques, de leurs grandes nappes de synthétiseurs et de leurs légères notes envolées, une poignée de rappeurs, interprètes et compositeurs proposent depuis quelques mois déjà une musique aux accents pop aussi maîtrisés qu’assumés. De Realo à Moyà en passant par Chad de la cour et Nyluu, nombreux sont les talents de la nouvelle génération à arpenter ce style sorti tout droit des entrailles du rock des années 60. Et c’est une exception francophone : encore très peu développé aux Etats-Unis, cette fusion rap/pop prend de plus en plus d’ampleur en France, portée par les talents d’une nouvelle génération bien décidée à dissoudre pour de bon les frontières du rap hexagonal.

Retour en 2021. Dans un des studios niché au coeur de la capitale, le duo de compositeurs Koboi travaille des mélodies et accords sur leurs synthétiseurs aux sonorités vaporeuses. Quand soudain, la quiétude s’évapore de la pièce pour laisser place à la stupeur : d’un grand coup de pied, Realo, rappeur émérite de la scène alternative française, ouvre la porte et déclare urgemment : « les gars, il me faut des prods pop. Et vite ! ».

Bon. Si cette scène vous semble un tout petit peu romancée, vous n’aurez sûrement pas tord. Pourtant, et comme me le racontait le duo Koboi lors d’un entretien passé en décembre 2022, c’est avec une dose quasi-similiaire de spontanéité qu’a débuté la session mère de « Emotion », single qui donnera son nom au tout premier album du rappeur. Et ces 11 titres sont loin de former un projet de plus noyé dans les innombrables sorties que compte le rap français chaque semaine : « Emotion » de Realo est un album de pop française, écrit et interprété par un rappeur, composé et arrangé par des compositeurs de musique électronique. C’est de ce cocktail explosif qu’est né l’un des premiers projet fusion du genre, qui en plus de proposer une musique hautement qualitative, fait voler en éclat les cloisons qui délimitent les nombreux sous-genre du rap français. Entre voix autotunées, productions pop et lyrics qui respirent l’espoir autant que les substances plus ou moins légales, Emotion s’est installé, ces derniers mois, comme l’un des albums emblématique du mariage entre le rap et la pop française. Mais il est loin d’être le seul.

Car oui : le rap français compte de plus en plus de voix qui s’éloignent de la trap classique pour s’allonger sur des productions pop/rock. L’une d’entre elle se prénomme Moyà, et un mois avant la sortie de l’album précédemment cité (soit en juillet 2022), elle ne manquait pas de prendre des formes aussi envolées que passionnées dans un projet impressionnant intitulé « sweven ». Aujourd’hui, et à force de morceaux, visuels et singles impressionnants qui ne cessent de renforcer cet alliage musical si singulier, Moyà s’est érigé comme l’une des figures majeures de la pop dans la scène rap français. Pourtant, contrairement à Realo qui fait ses armes sur de nombreux styles musicaux différents, Moyà a choisi de faire de la pop l’ADN principal de sa musique depuis quelques mois déjà, et ses dernières sorties « Repeat & Repeat » ainsi que « Braque World » ne font que confirmer que l’artiste s’est engouffré dans la bonne direction. Aujourd’hui, Moyà est devenu l’un des chefs de file de la fusion rap/pop parmi les plus influent de sa génération, et aux côtés de bon nombre d’artistes tout aussi talentueux, il fait du mariage entre rap et rock un objet musical de plus qui prouve que la nouvelle génération ne se pose aucune limites, et plus encore : elle est prête à effacer celles du rap francophone.

Homemade

Remontons quelques mois plus tôt, en avril 2022. A la fin du mois, l’un des membres éminent du collectif Crystal Club poursuit de plus belle son aventure en solo et dévoile son nouveau projet : Uu Symphonie. Sur des productions aux accords électrisés signées Idée Noire, le rappeur, chanteur et interprète Nyluu y conte ses peines, ses espoirs déchus et ses aspirations d’une vie meilleure au fil de 6 titres de haut vol, avec comme invités de marque un certain H Jeune Crack, ainsi que le désormais incontournable Winnterzuko. Le tout, évidemment servi sur des rythmiques et des batteries aux sonorités pop/rock revendiquées.

Tout aussi marqué par les morceaux de trap comme ceux de rock qui ont bercé son adolescence et sa vie de jeune adulte, Nyluu a su condenser dans un projet de haut vol ses diverses influences, et donne naissance, à travers Uu Symphonie, à une autre forme de fusion entre rap français et pop moins épurée, plus brute, plus rock. Comme Realo et Moyà, Nyluu participe lui aussi à tisser des liens entre rap et pop/rock au sein d’une musique tout à fait hybride. Et c’est un mouvement tout à fait unique : contrairement au phénomène drill ou jersey récemment observé dans la scène française, la rencontre entre pop et rap n’a pas été portée en France par un vent d’outre-mer, qu’il soit britannique ou américain. S’il existe bel et bien un sous-genre du rap américain appelé « pop-rap », souvent employé pour catégoriser la musique MC Hammer et son tube « U can’t touch this » par exemple, il qualifie non pas le mariage du rap et de la pop mais désigne une musique rappée, aux productions hip-hop, qui comporte des paroles, mélodies et refrains plus accessibles pour le plus grand grand nombre, voire carrément conçus dans un but commercial.

En revanche, pour qualifier la rencontre entre musique pop et rap, il n’existe, que ce soit au Etats-Unis, en Angleterre ou en France, aucun terme défini précis. Et ça a peut-être une explication : que ce soit chez Realo, Moyà, Nyluu, Chad de la cour, Les grands enfants et bien d’autres artistes de la scène rap francophone, chacune de leur rencontre entre le rap et la pop est le fruit d’explorations, d’influences et de travail personnel qui font de leur musique un objet musical aux points communs, certes, mais aux sonorités et à l’identité musical pourtant propres à chaque artiste.

Alors entre refrains chantés, cris du coeurs, guitares vibrantes et percussions cadencées, la rencontre entre l’univers du rap et celui de la pop en France prend depuis plusieurs mois déjà des formes tout à fait multiples, et prouve une fois de plus que la nouvelle génération de chanteurs et rappeurs n’est pas en manque d’inspiration, bien au contraire : ce mariage musical s’inscrit comme l’une des principales innovations d’origine française dans le paysage musical hexagonal. Alors pour la suite, souhaitons aux jeunes mariés une histoire encore plus intense que leurs quelques mois de flirt, et continuons à surveiller de près ce que nous réservent les talents de l’auto tune et des pédales d’effets saturés.