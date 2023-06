Quand le rap français sample des jeux vidéos

L'histoire du sampling est bien trop longue pour être résumée dans un seul article. C'est en utilisant ce procédé que la musique a toujours su se renouveler. D'anciens classiques de la soul, aux films de grands réalisateurs en passant par les mangas... toutes les cultures ont, au moins une fois, été samplées. Et il en est de même pour les jeux vidéos. L'un des exemples les plus récents vient tout droit d'un des artistes étendards de la new wave : La Fève. L'instrumentale de son plus gros succès Mauvais Payeur, est tirée d'une musique d'Hollow Knight. Le producteur, Demna, a eu le nez fin.

Retour sur donc quelques samples, de toutes époques, qui ont permis la création d'excellentes productions.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

De tous les horizons

Quand il s'agit de sampler des jeux vidéos, chacun y va de son inspiration. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a une infinité. Si les plus anciens ont utilisé des samples tirés de Kingdom Hearts, les plus jeunes restent dans l'air du temps avec des jeux plus récents (Hollow Knight, Elden Rings). Certains reprennent directement la mélodie, quand d'autres utilisent simplement des bruits ou des voix. Mais en tout cas, bien souvent, la réussite est au rendez-vous, avec des sonorités différentes mais très originales.

Publicité

Alors, combien de titres as-tu réussi à trouver ?