Quand le Style devient un élément essentiel dans l'ascension des rappeurs francophones

Avec le retour de Lala &ce signé par la sortie de son clip « Licorne » en juillet dernier, difficile de passer à côté d’un élément clé de ce visuel : sa tenue. Veste de moto taillée sur-mesure, bijoux argentés et pantalon réalisé à partir de ceintures aux larges boucles : tout est fait pour souligner l’attitude percutante et singulière de la talentueuse rimeuse. Et ça, c’est grâce au travail minutieux des stylistes, véritables sculpteurs de silhouettes qui subliment les apparitions des rappeurs et rappeuses françaises à chacune de leur apparitions, à tels point qu’ils sont aujourd’hui devenus indispensables au bon développement de leurs carrières. Focus sur les orfèvres des outfits et leur rôle primordial dans l’imagerie des artistes du rap francophone.

L’explosion stylistique

Propulsée sur la scène musicale francophone grâce à une musique hybride à la croisée de percussions cadencées, d’envolées autotunées et de lourdes 808, Lazuli a franchi depuis la sortie de son premier album un nouveau palier. Avec « Toketa », la chanteuse semble avoir fait un travail de fond sur l’expérimentation musicale, mais aussi et surtout sur sa direction artistique qui apparaît comme encore plus appuyée que sur ses précédents projets. Et ça, c’est certes grâce à ses clips, ses photographies, mais également grâce à une talentueuse créatrice de mode et styliste : Georgie Salama. De la cover de l’album au visuel du splendide « Gasolina » en passant aussi par ses apparitions publiques comme lors de la cérémonie des Flammes : depuis le début de leur collaboration, Georgie Salama fait intégralement partie de la construction de l’identité visuelle de Lazuli, et lui permet, de par ses pièces hautement innovantes et créatives, de se distinguer comme une artiste complète qui travaille autant sa musique que son image. C’est d’ailleurs ce que déclarait Lazuli dans son interview auprès de Jean Morel sur Grünt, en juin dernier : « on a envie d’avoir un visuel fort, on a envie d’oser, de se démarquer. Et il y a ce truc là d’oser par les vêtements, oser être différents. »

Pourtant, si les connexions entres artistes musicaux et stylistes semblent aujourd’hui essentielles dans la scène rap francophone, elles restent tout de même assez récentes. Du moins, ces collaborations étaient au début des années 90 bien plus rares : à l’époque, faire appel à des stylistes était une pratique très peu répandue dans le rap français et relevait plus de l’exceptionnel : même pour les covers d’albums, les tournages de clips ou les concerts, les rappeurs semblaient avoir simplement besoin de sortir de leur garde-robe leur meilleur complet Sergio Tacchini ou leur peau de pêche le plus scintillant pour assurer le coup, comme chez les membres de la Mafia K’1 Fry par exemple, ou chez Diam’s un peu plus tard. Et ça, c’était encore jusqu’à récemment, comme le confiait la styliste Axelle Gomila dans les colonnes de Marie-Claire en 2022 : « Quand je suis arrivé, il y a cinq ou six ans, il n’y avait pas trop de stylistes dans le rap. Quand on venait pour des shootings on expliquait un peu comment ça fonctionnait, comment on leur proposait des vêtements. Ce n’était pas quelque chose de très familier. Aujourd’hui, les artistes sont demandeurs et demandeuses. On est plus du tout dans le même concept. L’explosion a été fulgurante ».

Et cette explosion de la demande semble trouver une corrélation évidente avec un phénomène qui frappe de plein fouet le rap francophone : celui de la multiplication des contenus. En parallèle d’un développement aussi rapide que massif des réseaux sociaux, le rap français connaît un nouvel âge d’or depuis la seconde moitié des années 2010, et assiste depuis de nombreuses années à la naissance quasi-quotidienne de nouveaux artistes, de nouveaux sous-genres, et donc, de nouvelles propositions musicales portées par une imagerie de plus en plus travaillée. Alors, au beau milieu de cette multiplication des propositions, bon nombre de rappeurs et rappeuses font désormais appel aux stylistes pour renforcer leur image, et faire de leur identité visuelle un moyen efficace et créatif de sortir du lot.

Style et démarcation

Avec ses grands manteaux de fourrure, ses smokings / kimonos et ses pièces luxueuses qu’il arbore à chacune de ses apparitions, SCH est souvent considéré comme l’un des rappeurs qui accorde le plus d’importance à son apparence et aux vêtements qu’il porte en public. Mais c’est aussi l’un des premiers a avoir autant intégré le stylisme à son image, grâce au travail de celle qui l’accompagne depuis 2018 : Axelle Gomila (oui, encore elle). Mais Axelle fait plus qu’habiller le rappeur, en tant que Directrice d’image, elle construit toute son identité visuelle et participe grandement à faire de SCH l’un des rappeurs à l’apparence la plus captivante de France. Considérée comme l’une des pionnières dans cet exercice en France, elle témoignait dans les colonnes du journal Le Monde l’énorme investissement que ce récent métier lui demande : « Chaque jour, je me lève vers 5 heures du matin pour gérer les mails, organiser mon planning, faire des factures. Ensuite, vers 10 heures, le travail peut réellement commencer, notamment par la tournée des showrooms et bureaux de presse pour repérer les vêtements ». De quoi forcer le respect.

Cette grande implication n’est pas inutile, loin de là : aujourd’hui SCH est l’un des rappeurs à l’identité visuelle la plus développée, et il n’est pas insensé de dire que son style et plus largement son image ont été, du début de sa carrière jusqu’à son dernier projet en date Autobahn, des éléments clés de son succès. Qu’il s’agisse des clips, des covers d’albums, des apparitions publiques ou des shootings de magazine, le marseillais apparaît toujours en arborant un style à mi-chemin entre le raffinement et l’extravagance, parfois qualifié de « néo-gangster », qui a grandement renforcé la direction artistique de ses albums et morceaux, toujours articulés autour d’une même influence mafieuse prégnante.

Pourtant, si l’on pourrait croire que le stylisme est réservé aux artistes déjà confortablement installés sur la scène francophone, ce n’est aujourd’hui plus le cas. Comme il est devenu nécessaire de se démarquer, les artistes et leurs labels semblent avoir accordé une place de plus en plus importante au stylisme dans leurs enveloppes budgétaires, et n’hésitent pas non plus à faire appel à de grands noms pour sublimer leur silhouette : pour le cas de Rad Cartier, d’Asinine, de Jwles, de Kay The Prodigy et de Nes, c’est par exemple le styliste Helvetico Thin Bold qui s’occupe de sculpter leurs outfits, et pour J9ueve, par exemple, c’est le travail de la talentueuse Selfina, qui habille au passage Aya Nakamura, notamment sur son clip « Baby ».

Pour résumer : à l’heure du nouvel âge d’or d’un rap français en pleine effervescence, le stylisme est devenu un atout de taille pour se démarquer, mais aussi pour renforcer les identités artistiques et visuelles des rappeurs et rappeuses, qu’ils et elles soient au top de leur carrière ou encore à leurs débuts. Sans les stylistes, l’impact de l’imagerie autour des rappeurs serait très certainement bien moins important qu’il ne l’est aujourd’hui, alors remercions les de sublimer les silhouettes de celles et ceux que l’on adore autant écouter que regarder.