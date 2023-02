Quand les fans de Beyoncé choisissent leur place de concert... grâce à "The Last of Us"

La tournée de Beyoncé est certainement la plus attendue de 2023. Le 10 Mai, la chanteuse fera sa première date à Stockholm et terminera le 27 Septembre à la Nouvelle-Orléans aux Etats-Unis. Les places se sont évidemment écoulées à toute vitesse, ce qui a créé un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Pour certain, le choix de la place était primordial afin de pouvoir voir la Queen sous toutes ses coutures.

Visiter le stade via The Last of Us II

C'est grâce au jeu vidéo The Last Of Us Part II que les fans de Beyoncé ont pu avoir un aperçu des places à prendre pour son concert. Le jeu, sorti en 2020, propose en effet dans son histoire la possibilité de visiter le "Soundview Stadium". En réalité, il s'agit d'une copie quasi exacte du Lumen Field de Seattle où Beyoncé se produira le 13 Septembre 2023.

Malheureusement, il s'agit du seul stade qu'il est possible de "visiter" pour pouvoir choisir sa meilleure place pour voir la Queen.

Avec la série du même nom sortie depuis quelques semaines, la hype autour du jeu vidéo n'a fait que grandir et pourrait voir très bientôt une horde de fans de Beyoncé débarquer pour acheter le jeu.