Quand les Lapins Crétins reprennent... "Die" de Gazo 

Chez Mouv', on aime bien rigoler. Dans l'émission Rézo , présentée par les fameux Ngiraan et Laurence, on a reçu PADG, l'un des plus célèbres doubleurs français. Après avoir partagé son parcours et ses expériences, il a abordé avec nous l'une des expériences les plus marquantes de sa carrière : le doublage des Lapins Crétins. Amusé, Ngiraan a demandé au comédien s'il pouvait prêter sa voix pour une expérience musicale et nous faire vivre un moment lunaire.

Dans l'hilarité générale, Pierre-Alain de Garrigues s'est mis à chanter "Die", le morceau de Gazo, avec la voix du jeu-vidéo. On te met au défi de ne pas sourire en écoutant ça...

L'émission complète est à retrouver ici .