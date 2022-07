Quand les séries se mettent au service du tourisme

Vous rêvez de vous glisser dans la peau d’un personnage d’Emily in Paris ou de Lupin le temps d’une journée ? Déambuler place de l’Estrapade comme Emily, vous enfuir en bateau à côté du Pont Neuf comme Assane, chanter devant la fontaine de la place Saint-Michel comme Mindy, vivre une séquence émotion sur le Pont des Arts entre père et fils ou encore boire un verre place de Valois comme Emily et ses collègues, c’est maintenant possible grâce à Netflix. La plateforme de streaming organise du 11 au 17 juillet le Netflix Tour à Paris, Londres et Madrid, une expérience inédite.

La place de l'Estrapade, là où Emily habite dans la série Emiliy in Paris

De l’histoire, des anecdotes et de la bonne humeur

Le principe : 2h de visite à travers la ville pour découvrir les lieux cultes de vos séries préférées. La casa de Papel, Elite et Les demoiselles du téléphone à Madrid, Emily in Paris et Lupin à Paris et Anatomie d’un scandale, Enola Holmes et Les chroniques de Bridgerton à Londres. A pied, armé de votre appareil photo vous pourrez suivre François, guide chez Sandemans, dans la bonne humeur, sous le signe de l’humour et du partage d’un professionnel mais avant tout d’un passionné. Rendez-vous devant le grand bassin du jardin du Luxembourg puis laissez-vous guider. Le tour sera rythmé par l’histoire de la ville, des anecdotes inédites autour des backstages des tournages et les blagues de François.

Une nouvelle forme de merchandising

C’est la toute première fois que Netflix organise ce tour. Mais Pierre Langlais, journaliste spécialiste des séries chez Télérama précise que ce tourisme autour des lieux cultes de séries n’est pas nouveau. « Les séries ont cette influence quotidienne sur nos vies et on a tendance à habiter les séries. Donc on a littéralement envie d’aller voir les maisons de personnages dont on est fans », raconte le spécialiste. Des tours existent déjà dans d’autres villes, comme à New York avec le Sex and the City tour ou encore la visite d’Albuquerque, sur les traces du tournage de Breaking Bad. Mais il y a tout de même une nouveauté : « le diffuseur lui-même organise ces visites. Netflix entretient Netflix. C’est du merchandising qui entretien l’univers Netflix », explique Pierre Langlais.

L'entrée de l'agence Savoir, là où Emily travaille dans Emily in Paris

Objectif : faire plaisir aux fans

Ces séries comme Emily in Paris ou encore Lupin ont été un vrai coup de boost pour les commerçants de ces lieux cultes mais aussi pour les maisons d’édition par exemple. Le livre Arsène Lupin : gentleman cambrioleur a été acheté plus 140 000 fois entre le 10 janvier 2021 et le 14 mars de la même année, pour 130 000 entre février 2011 et janvier 2021. Un bon énorme pour le livre, juste après la sortie de la première saison de Lupin, le 8 janvier 2021. « Les séries ont un impact important sur l’affinité culturelle et la connexion émotionnelle que ressentent les individus pour la France », explique Netflix. Après cette étude menée pour la plateforme de streaming par l’institut BASIS en janvier 2021, c’était l’occasion pour Audrey Sliwinsky, en charge du Netflix Tour de : « chouchouter les fans et de proposer une expérience supplémentaire ».