Quand Nekfeu impressionne les rappeurs

Que ce soit par sa technique ou sa personnalité, Nekfeu impressionne souvent ses "collègues de travail". Dans une interview Le Code de Mehdi Maïzi avec Zed, le membre de 13 Block raconte cette semaine sa collaboration avec Ken. Et comment ce dernier l’a marqué : "Il est minutieux de ouf. Le couplet il est bon, il est fini. Il n’aime pas, il revient dessus. Il retouche beaucoup de choses." Quand il parle des titres enregistrés à l’occasion de leur collaboration, Zed avoue même : "Il m’a tué. C’est chaud. J’aime grave. J’ai trop aimé son couplet en fait. J’aime plus son couplet que le mien."

Dinos en passe-passe

Mais le rappeur de Sevran n’a pas été le seul à être choqué par Nekfeu en studio. Dinos raconte aussi une anecdote sur la création du morceau Moins un où les deux rappeurs s’amusent en passe-passe. "Normalement j’écris pas en studio, j’improvise tout. Là, ce son je l’ai écrit." Il se rappelle de son mood sur le moment : "Trèves de balivernes, on va écrire aujourd’hui !"

Gringe, ultra fan

Gringe, lui aussi, est ultra fan de Nekfeu. Interrogé à son sujet, il n’a pas manqué de le complimenter sur sa manière d’écrire : "Il réinvente les codes du rap. Il est libre. C’est fou comme il est talentueux dans sa manière de synthétiser des pensées complexes et de les rendre digestes." Avant de conclure : "C’est un taulier du rap."

L’équation totale selon Alpha Wann

S’il y en a un pour parler de Nekfeu c’est bien Alpha Wann. Les deux artistes qui ont démarré ensemble dès le lycée se connaissent parfaitement. Et pour Don Dada, la réussite de son ami n’a rien d’un mystère : "C’est quelqu’un qui sait rapper, qui a du charisme, une bonne voix et qui sait faire plein de choses différentes. Il a une bonne note dans tout."

Et la personnalité de Nekfeu a aussi tendance à marquer ceux qui travaillent avec lui. C’est le cas de Da Uzi avec qui il a collaboré sur le titre Jeune d’en bas. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a eu le coup de coeur : "Il est fort le pote, moi j’suis un rappeur donc j’aime bien. Mais en plus c’est un bon mec, c’est une bonne rencontre."

Nemir choqué par son humilité

Nemir travaille aussi avec Nekfeu depuis le début de sa carrière. Lui, ce qui le choque c’est son humilité. Il raconte l’anecdote derrière la réalisation du morceau DPLT. Lors du choix de prod, Nekfeu lui a envoyé : "Le deuxième est incroyable. Merci de me donner inopportunité de poser sur des sons comme ça." Pour Nemir : "Il est trop humble ce mec, j’étais en mode wesh, arrête tes conneries."