Quand Orelsan et Gringe parlaient de l'avortement dans "Bloqués"

Alors que le droit à l'avortement est de nouveau au coeur de polémiques qui semblent dater du siècle dernier, on a déniché une pépite de la série Bloqués dans laquelle Orelsan et Gringe évoquaient déjà le sujet.

Le droit à l'avortement, présent depuis 1975 et la loi Veil, est de nouveau remis en question. Alors que la Cour Suprême des États-Unis a fait le choix de déconstitutionnaliser l'avortement. En conséquence, plusieurs États américains ont déjà décidé d'interdire l'avortement sur leur territoire. En effet de miroir, le sujet a beaucoup résonné en France, et plusieurs associations féministes ont demandé d'inscrire ce droit dans la constitution, alors que le débat semble de nouveau ouvert.

Orel vise juste

Preuve que cette polémique ne date pas d'hier : Orelsan et Gringe en parlaient déjà dans leur série devenue mythique Bloqués, il y a six ans. Dans l'épisode "Le Féminisme" datant de 2016, les deux amis en discutaient sans tabou sur leur canap' : "Et toi, t'es pour ou contre l'avortement ?" demande Gringe à Orel, qui lui répond cash : "J'sais pas, j'm"en bats les couilles, c'est pas à moi de décider non ?". Avant d'ajouter : "J'sais pas, j'suis un mec, si un jour qui fait que mes couilles deviennent grosses comme des pastèques et qu'un être humain va sortir de mon urêtre, ça m'ferait chier qu'il y ait quelqu'un à qui ça arrivera jamais qui vienne me dire comment gérer le bordel".

Une punchline bien pensée, hilarante mais surtout très juste. Que l'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas d'être pour, ou contre l'avortement. Ce qui est défendu par la loi Veil, c'est que chaque femme puisse faire son propre choix, selon ses croyances, ses envies et son propre parcours de vie. Et le talent d'Orelsan, c'est bien de nous faire capter ça en quelques mots qui nous font rire et réfléchir en même temps.

Une vidéo drôle, qui gagne à être revue à la lumière de 2022.